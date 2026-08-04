Matthew Brennan gana en el Alto del Castillo, y es el primer líder de la Vuelta a Burgos

El ciclista británico del equipo Visma Lease a Bike Matthew Brennan ha ganado la primera etapa de la Vuelta a Burgos de 2026, este martes, y, de esta forma, es el primer líder de la 48ª edición de la carrera. Brennan, que el jueves, día 6, cumple 21 años, ha sido el más rápido en el esprint que ha decidido la etapa, y ha obtenido su séptima victoria en la temporada de 2026.

Como se esperaba, los corredores se han jugado el triunfo en el Alto del Castillo, de tercera categoría, que es donde ha finalizado la etapa. Han estado cerca de evitarlo Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), Javier Ibáñez (Caja Rural-Seguros RGA) y Valentin Ferron (Cofidis), pero han sido atrapados muy poco antes de que diera comienzo la ascensión al segundo y último puerto de la jornada.

En el esprint, la superioridad de Brennan ha sido patente; mejor dicho, la de su equipo, ya que Ben Tullet, también del Visma, que ha lanzado el esprint del ganador, ha ocupado la segunda posición.