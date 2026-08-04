Matthew Brennan gana en el Alto del Castillo, y es el primer líder de la Vuelta a Burgos
El ciclista británico del equipo Visma Lease a Bike Matthew Brennan ha ganado la primera etapa de la Vuelta a Burgos de 2026, este martes, y, de esta forma, es el primer líder de la 48ª edición de la carrera. Brennan, que el jueves, día 6, cumple 21 años, ha sido el más rápido en el esprint que ha decidido la etapa, y ha obtenido su séptima victoria en la temporada de 2026.
Como se esperaba, los corredores se han jugado el triunfo en el Alto del Castillo, de tercera categoría, que es donde ha finalizado la etapa. Han estado cerca de evitarlo Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), Javier Ibáñez (Caja Rural-Seguros RGA) y Valentin Ferron (Cofidis), pero han sido atrapados muy poco antes de que diera comienzo la ascensión al segundo y último puerto de la jornada.
En el esprint, la superioridad de Brennan ha sido patente; mejor dicho, la de su equipo, ya que Ben Tullet, también del Visma, que ha lanzado el esprint del ganador, ha ocupado la segunda posición.
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Subida y esprint, con victoria de Brennan, en el último kilómetro de la primera etapa de la Vuelta a Burgos
El ciclista británico del equipo Visma ha obtenido un brillante triunfo, en el Alto del Castillo, al rematar de manera inmejorable el excelente trabajo de sus compañeros.
Natnael Tesfatsion gana el Circuito de Getxo
El eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar) se ha impuesto en el Circuito de Getxo 2026. El vencedor se ha decidido en un apretado esprint de los últimos metros en el que varios ciclistas vascos han luchado por hacerse con la carrera. En la meta, Tesfatsion ha sido el más rápido, seguido por Pau Miquel (Bahrain) y tercero Alex Aranburu (Cofidis).
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Evenepoel hace historia en Donostia con su cuarta txapela
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¡Los últimos kilómetros que han decidido la carrera!
Remco Evenepoel ha atacado y y con él se hallevado a los más fuertes de a carrera. Al final, la victoria ha sido un mano a mano entre eel belga y Richard Carapaz. Pello Bilbao ha sido quinto en su última participación.
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