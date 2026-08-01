Donostiako Klasikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Evenepoel, Donostiako Klasikoko errege

Remco Evenepoel txirrindulari belgikarrak bere laugarren Donostiako Klasikoa irabazi du, Richard Carapaz ekuadortarra mendean hartuta. Garaipen honekin, Red Bull-BORA taldeko txirrindulariak historia egin du Donostiako Boulevardean bere laugarren txapela eskuratuta. Pello Bilbao, bere aldetik, bosgarren postuan helmugaratu da.

SAN SEBASTIÁN, 01/08/2026.- El ciclista belga del Red Bull-Bora Remco Evenepoel (d) se impone al ecuatoriano Richard Carapaz para ganar la 45 edición de la Clásica San Sebastián que se disputa este sábado y en la que la montaña del tramo final, con tres puertos en los últimos kilómetros, vuelve a ser determinante como en ediciones anteriores. EFE/Juan Herrero.
Remco Evenepoel iritsi da helmugara. Argazkia: EFE
author image

L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

AURRERAPENA

Remco Evenepoelek Donostiako Klasikoa irabazi du laugarrenez larunbat honetan, Richard Carapaz ekuadortarra azken sprint gogorrean garaituta.  



Donostiako Klasikoa Txirrindularitza UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X