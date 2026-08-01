Evenepoel hace historia en Donostia con su cuarta txapela

La Clásica ha vuelto a estar marcada por una larga escapada inicial, una constante en la prueba donostiarra, aunque el pelotón ha mantenido siempre bajo control las diferencias.

La carrera ha comenzado a definirse a 60 kilómetros de meta, con el ascenso al puerto de Jaizkibel. El ritmo ha ido aumentando progresivamente y los corredores más fuertes ha ido tomando posiciones de cara a la subida a Erlaitz, donde el grupo de favoritos ha empezado a reducirse.

Evenepoel ha vivido un momento de incertidumbre después de verse obligado a cambiar de bicicleta, pero el belga no ha pedido contacto con los principales candidatos a la victoria. En el grupo delantero, corredores como Giulio Ciccone, ganador de la edición anterior, Enric Mas y Richard Carapaz han asumido la responsabilidad de endurecer la carrera y eliminar rivales.

La selección definitiva ha llegado en Murgil Tontorra, la última gran dificultad del recorrido, con rampas que rozan el 20 %. El UAE ha tomado el mando en los primeros compases de la subida, pero ha sido Evenepoel quien ha lanzado el ataque decisivo a unos ocho kilómetros de la meta. Su aceleración ha dejado atrás a todos sus rivales salvo a Carapaz, que ha logrado mantenerse a su rueda.