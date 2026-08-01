Evenepoel hace historia en Donostia con su cuarta txapela
El ciclista belga Remco Evenepoel ha conquistado este sábado su cuarta Clásica San Sebastián, tras imponerse en una dura pugna al ecuatoriano Richard Carapaz. Con esta victoria, el corredor del Red Bull-BORA hace historia en el Boulevard de Donostia al sumar su cuarta txapela. Pello Bilbao, por su parte, ha cruzado la meta en quinta posición.
Remco Evenepoel ha hecho historia este sábado en la Clásica San Sebastián al conquistar por cuarta vez la prueba donostiarra. El ciclista belga del Red Bull-BORA se ha impuesto al sprint al ecuatoriano Richard Carapaz, su compañero de fuga en los últimos kilómetros, y se ha convertido en el corredor con más victorias en la historia de la Clásica, superando las tres txapelas que hasta ahora compartía con Marino Lejarreta.
La Clásica ha vuelto a estar marcada por una larga escapada inicial, una constante en la prueba donostiarra, aunque el pelotón ha mantenido siempre bajo control las diferencias.
La carrera ha comenzado a definirse a 60 kilómetros de meta, con el ascenso al puerto de Jaizkibel. El ritmo ha ido aumentando progresivamente y los corredores más fuertes ha ido tomando posiciones de cara a la subida a Erlaitz, donde el grupo de favoritos ha empezado a reducirse.
Evenepoel ha vivido un momento de incertidumbre después de verse obligado a cambiar de bicicleta, pero el belga no ha pedido contacto con los principales candidatos a la victoria. En el grupo delantero, corredores como Giulio Ciccone, ganador de la edición anterior, Enric Mas y Richard Carapaz han asumido la responsabilidad de endurecer la carrera y eliminar rivales.
La selección definitiva ha llegado en Murgil Tontorra, la última gran dificultad del recorrido, con rampas que rozan el 20 %. El UAE ha tomado el mando en los primeros compases de la subida, pero ha sido Evenepoel quien ha lanzado el ataque decisivo a unos ocho kilómetros de la meta. Su aceleración ha dejado atrás a todos sus rivales salvo a Carapaz, que ha logrado mantenerse a su rueda.
Con la victoria ya entre ambos, el ecuatoriano ha intentado en varias ocasiones distanciar al belga antes de llegar a Donostia, consciente de que Evenepoel era el gran favorito para el sprint. Sin embargo, el campeón belga ha respondido a cada movimiento y ambos han llegado juntos al Boulevard, donde Evenepoel ha confirmado su superioridad y ha levantado por cuarta vez la txapela de la Clásica San Sebastián.
Pello Bilbao, por su parte, ha completado una gran actuación y ha cruzado la línea de meta en quinta posición, como el mejor representante vasco en una edición que quedará marcada por el nuevo récord de Evenepoel.
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