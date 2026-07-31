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Primoz Roglic será baja en la Clásica de San Sebastián y en la Vuelta a Burgos tras ser atropellado por un coche

El ciclista del Red Bull–BORA–hansgrohe sufrió un accidente hace unos días, según ha confirmado el propio esloveno en sus redes sociales.
(Foto de ARCHIVO) Primož ROGLIC , Red Bull - BORA - hansgrohe, during the Tour de France 2025, UCI WorldTour cycling event, Stage 1, Lille Métropole - Lille Métropole (184,9 Km) on 5 July 2025 in Lille, France - Photo Stefano Cavasino / DPPI Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press 05/7/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Primoz Roglic, ciclista del Red Bull–BORA–hansgrohe. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Primoz Roglic baja izango da Donostiako Klasikoan eta Burgosko Itzulian, auto batek harrapatuta
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KIROLAK EITB

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Primoz Roglic ha confirmado que será baja para la Clásica de San Sebastián y para la Vuelta a Burgos, despues de haber sido atropellado por un coche mientras entrenaba hace un par de días. Así lo ha confirmado el propio ciclista esloveno del Red Bull–BORA–hansgrohe en sus redes sociales, al mismo tiempo que muestra las consecuencias del golpe en su pierna derecha. 

Los daños sufrios no parecen ser del todo graves más allá de tener que parar unos días para recuperarse del dolor, y Roglic tiene previsto participar en La Vuelta a España, por lo que a partir de ahora se centrará en preparar esa carrera lo mejor posible. 

Otras competiciones de ciclismo Primož Roglic Clásica San Sebastián Ciclismo Vuelta a Burgos

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