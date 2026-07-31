Primoz Roglic será baja en la Clásica de San Sebastián y en la Vuelta a Burgos tras ser atropellado por un coche

Primoz Roglic ha confirmado que será baja para la Clásica de San Sebastián y para la Vuelta a Burgos, despues de haber sido atropellado por un coche mientras entrenaba hace un par de días. Así lo ha confirmado el propio ciclista esloveno del Red Bull–BORA–hansgrohe en sus redes sociales, al mismo tiempo que muestra las consecuencias del golpe en su pierna derecha.

Los daños sufrios no parecen ser del todo graves más allá de tener que parar unos días para recuperarse del dolor, y Roglic tiene previsto participar en La Vuelta a España, por lo que a partir de ahora se centrará en preparar esa carrera lo mejor posible.