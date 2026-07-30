CLÁSICA SAN SEBASTIÁN
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Patxi Vila: “Evenepoel es el favorito después de ver cómo ha acabado el Tour”

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Patxi Vila Red Bull Bora
18:00 - 20:00
Patxi Vila, director deportivo asistente del Red Bull–BORA–hansgrohe.
Euskaraz irakurri: Patxi Vila: “Tourretik nola datorren ikusita, faborito nagusia Evenepoel da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El director deportivo asistente del Red Bull–BORA–hansgrohe analiza la actuación de su equipo en el Tour de Francia, así como los detalles de la preparación de Remco Evenepoel, el principal favorito para ganar la Clásica de San Sebastián que se disputa este sábado.

Otras competiciones de ciclismo Clásica San Sebastián Ciclismo Remco Evenepoel

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