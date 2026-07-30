Patxi Vila: “Evenepoel es el favorito después de ver cómo ha acabado el Tour”
El director deportivo asistente del Red Bull–BORA–hansgrohe analiza la actuación de su equipo en el Tour de Francia, así como los detalles de la preparación de Remco Evenepoel, el principal favorito para ganar la Clásica de San Sebastián que se disputa este sábado.
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A sus 21 años, es la primera victoria de una clasificación general en una vuelta por etapas para el ciclista alavés.
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A sus 21 años, es el primer triunfo del ciclista alavés como profesional, después de haber ganado el Tour de Alsacia en 2025 y haberse proclamado campeón de España júnior contrarreloj en 2023.
Remco Evenepoel, gran favorito, buscará este sábado su cuarta Clásica San Sebastián
El ganador en 2019, 2022, 2023 tendrá que superar, entre otros, al vencedor la pasada edición Giulio Ciccone, Bauke Mollema y Mads Pedersen. También se espera en la línea de salida a Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Enric Mas, Nairo Quintana e Ion Izagirre.
Guillermo Thomas Silva gana la Clásica de Ordizia
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha proclamado campeón de la 103ª Clásica de Ordizia, tras imponerse en un ajustado esprint final al navarro Igor Arrieta (UAE Emirates), con quien ha protagonizado un ataque definitivo en el descenso final a tres kilómetros de la meta. Arrieta, que defendía título, no ha podido con la punta de velocidad de Silva.
Confirmados los equipos que participarán en la Clásica San Sebastián de 2026
La 45ª edición de la Clásica San Sebastián se disputará el 1 de agosto, 175 ciclistas de 25 equipos distintos competirán por llevarse la victoria.
La 81 edición del Circuito de Getxo se disputará el 2 de agosto con salida en Bilbao y meta en Arkotxa
Un recorrido de poco más de 172 kilómetros que, como novedad, contará con dos ascensiones a Pike. El año pasado la carrera se saldó con victoria para Isaac del Toro y este año contará, entre otros, con Igor Arrieta, Alex Aranburu, Ion Izagirre y Pello Bilbao en la salida.
Perfiles y recorridos de todas las etapas de La Vuelta a Burgos 2026
La Vuelta a Burgos se disputará entre el 4 y el 8 de agosto, y comenzará en Gumiel de Izán, y concluirá en Lagunas de Neila. Las cinco etapas van a ser emitidas, en directo, por el canal de Youtube de Kirolak EITB y ETB1.
Igor Arrieta participará en la Clásica de Ordizia
La 103 edición de la Clásica de Ordizia se celebrará el 25 de julio. Los participantes tendrán que recorrer 167 kilómetros con las subidas a Abaltzisketa y Gaintza. Entre los favoritos aparecen Igor Arrieta, Jonathan Narváez, Antonio Morgado y Jon Barrenetxea, entre otros. La carrera se podrá seguir en EITB.
La Clásica San Sebastián presenta un recorrido diseñado para escaladores
La prueba, que este año cumple su 45 edición, contará con siete puertos puntuables y 221 kilómetros de recorrido, y tendrá un final protagonizado por los altos de Erlaitz (10 %) y Murgil (10 %), a escasos kilómetros de la meta en la capital donostiarra. Se correrá el 1 de agosto.