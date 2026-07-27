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Kern Pharmak bere harrobiko Unax Errasti txirrindulari antzuolarrari aukera emango dio denboraldi amaierara arte

Talde nafarrak ohar batean azaldu duenez, Unax Errasti (Antzuola, 2005), orain arte Finisher taldean aritutakoa, "taldeko txirrindularia da, eta lanerako eta sakrifiziorako gaitasun handia du".
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Unax Errasti antzuolarrak Ataunen, ekainaren 21ean, lortutako garaipena. Irudia: Finisher

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KIROLAK EITB

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Kern Pharma taldeak hiru txirrindulari igo ditu Finisher bere bigarren taldetik tropel profesionalean hazten jarraitzeko: Emilio Garcia gaztelarra, Unax Errasti gipuzkoarra eta Hugo Tapiz frantziarra.

"Guretzat harro egoteko modukoa da Finisher taldeko txirrindulariei aukerak eman ahal izatea. Uste dugu modu ezin hobea dela 23 urtez azpiko kategorian nabarmendu diren txirrindularien prestakuntza osatzeko, eta harrobitik elikatu gara proiektu hau profesional egin zenetik", azaldu du Juanjo Oroz Kern Pharma taldeko zuzendari nagusiak.

Talde nafarrak ohar batean azaldu duenez, Unax Errasti (Antzuola, 2005) "taldeko txirrindularia da, eta lanerako eta sakrifiziorako gaitasun handia du". Joan den denboraldian taldera iritsi zenetik, "funtsezko pieza" izan da proiektuarentzat, eta Espainiako Kopan eta Estatuko egutegiaren probarik ezagunenetan lan bikaina egin du, eta badaki zer den irabaztea Ataunen lortutako garaipenaren ondoren.

Orozek azpimarratu duenez, "Unax Errastik bi denboraldi daramatza gurekin, eta etengabe hazi da. Mota guztietako ibilbideetan distira egiteko gai den eta taldearentzat lan egiteko zalantzarik ez duen txirrindularia da. Profesionaletan korritzeko aukera hau ematea txirrindularitza ulertzeko duen moduaren saria da, eta oso harro gaude horrekin".

Txirrindularitza

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