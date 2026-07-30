El 81º Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa, que se disputará el próximo 2 de agosto, rendirá homenaje a Pello Bilbao con motivo de la retirada del ciclista vizcaíno al final de esta temporada. EITB ofrecerá en directo la prueba kirolakeitb.eus, a partir de las 14:00 horas, y en ETB1, a partir de las 15:00 horas.

Bilbao, de 36 años, será el gran protagonista de una carrera que busca al sucesor en el palmarés del mexicano Isaac del Toro, vencedor en 2025, en una edición que tendrá como gran novedad la doble ascensión a Pike Bidea.

Un muro de dos kilómetros al 14% de desnivel medio catalogado de segunda categoría que fue descubierto por el Circuito de Getxo en 2020 y popularizado a nivel internacional en el Tour de Francia que arrancó en Bilbao en 2023.

Las dos subidas en los kilómetros 123 y 156, la última a 16 de la meta después de 172 kilómetros de recorrido, serán determinantes para seleccionar el grupo de corredores que se jugará la victoria en la exigente cuesta de Txomintxu, ya en el casco urbano de Getxo.

En la línea de salida que estará instalada junto al Museo Guggenheim de Bilbao habrá 16 equipos, de los cuales cuatro (UAE, Lidl-Trek, Bahrain Victorious y Movistar) son de categoría WorldTeam. Además, están inscritas las tres escuadras vascas ProTeam: Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi y Kerm Pharma.