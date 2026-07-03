La Clásica San Sebastián presenta un recorrido diseñado para escaladores

La Clásica San Sebastián, que cumple este año su 45 edición, ha presentado su recorrido para este 2026. Con 221 kilómetros y siete puertos puntuables, el recorrido es muy apto para escaladores y busca un sucesor al ganador del pasado año, que fue Giulio Ciccone.

Así, la Clásica tendrá, como es habitual, salida y llegada al Boulevard de San Sebastián, y recorrerá todo el territorio histórico de Gipuzkoa, con ascensos a un total de siete puertos, que salvo sorpresa limitan las opciones de victoria de sprinters y rodadores.

En ese sentido, el final de la prueba se anticipa muy duro ya que, además del monte Jaizkibel, los corredores tendrán que ascender los altos de Erlaitz (10 %) y Murgil (10 %), a escasos kilómetros de la meta en la capital donostiarra.

La organización, eso sí, todavía no ha desvelado la participación para esta edición, una lista de corredores que suele ser de alto nivel coincidiendo con el final del Tour de Francia. En ediciones anteriores, la carrera ha encumbrado en los últimos cinco años al americano Nelson Powless, a Remco Evenepoel en 2022 y 2023, al suizo Marc Hirschi en el 2024 y a Giulio Ciccone la pasada edición.