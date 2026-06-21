Tour de Suiza
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Pogacar y Reusser se llevan el Tour de Suiza

El esloveno y la suiza han sabido defender el liderato con el que han llegado a la última etapa de la carrera para subirse a lo más alto del podio.
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Pogacar y Reusser, ganadores. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pogacarrek eta Reusserrek irabazi dute Suitzako Tourra
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) y la suiza Marlen Reusser (Movistar) se han proclamado campeones del Tour de Suiza 2026 este domingo en la jornada reina de montaña disputada con salida y llegada en Villars-sur-Ollon.

Pogacar se ha proclamado vencedor tras la disputa de la quinta y última etapa, de 150,7 km, en la que se ha impuesto en solitario con otra exhibición.

Ha saltado del grupo de favoritos a 8 km de meta, ha atrapado a los corredores que iban en la fuga, el último de ellos el francés Lenny Martínez, y se ha presentado en meta en solitario, con un registro de 4h.12.24. A 7 segundos ha llegado el ciclista francés.

La clasificación general no se ha movido, y el podio lo completan Pogacar, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF), segundo, y el checo Mathias Vacek (Lidl), tercero.

La segunda escalada al puerto de categoría especial ha mantenido las diferencias, siempre bajo el control del UAE, y no ha sido hasta el pie del puerto definitivo hasta meta cuando se han producido movimientos por la etapa. Delante han destacado Quintana, Lenny Martínez y Lemmen, frente al reto de trepar 9 km hasta la meta de Villars-sur-Ollon.

Y  ha arrancado Pogacar en cuanto la carretera apuntaba al cielo. Ninguno ha hecho el menor gesto por seguir su rueda. Lenny Martínez ha levantado la bandera blanca como último superviviente. Pogacar ha devorado a Verbaeke, a Quintana, a Lemmen, y finalmente al francés.

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Reusser vuelve a imponerse en casa

Por su parte, Reusser ha rematado su tercer triunfo en Suiza al imponerse en solitario en un recorrido de 100,4 kilómetros.

El duelo esperado para el último capítulo debían protagonizarlo Reusser y Elisa Longo Borghini, pero la campeona italiana ha tenido un día aciago y quedó incluso fuera del podio.

El protagonismo lo han asumido Reusser, la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y Cédrine Kerbaol (EF Education). Las favoritas se vieron las caras en los últimos kilómetros de ascenso a meta en unas condiciones de calor extremo que ha afectado a buena parte del pelotón.

Finalmente, el ataque de Reusser ha alejado en 7 segundos a Kerbaol y a Niewiadoma, puestos que se reflejaron también en el podio final.

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