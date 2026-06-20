Pogacar refuerza el maillot amarillo y Reusser se lo enfunda en el Tour de Suiza
Tadej Pogacar (UAE) ha ganado por la mínima la crono de la penúltima etapa del Tour de Suiza por delante de Mathieu Van der Poel (Alpecin) en modalidad masculina, mientras que Marlen Reusser (Movistar) ha sido las más rápida en modalidad femenina. La suiza le ha arrebatado el mallot amarillo a la italiana Elisa Longo Borghini.
Así, tras un final de infarto y de máxima incertidumbre en la competición masculina, el esloveno Tadej Pogacar (UAE) ganó el duelo al neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin) como vencedor de la contrarreloj de la Vuelta a Suiza disputada sobre 23,7 km en Aarburg, por lo que refuerza el maillot amarillo a falta de la jornada reina. Por tan solo 31 centésimas, Pogacar evitó que Van der Poel ganara la primera crono de su vida, pero el cuádruple ganador del Tour de Francia se vio obligado a dar su mejor versión y cumplió el objetivo por el menor margen posible. La joya de Klanec, de 27 años, marcó un tiempo de 26.37 minutos, a una media de 53,4 km/hora.
Empate técnico con Van der Poel, quien se tiró de los pelos cuando ya estaba saboreando una dulce victoria. La tercera plaza fue para el noruego Tobias Foss (Netcompany Ineos).
En la general, todo decidido para que Pogacar coleccione un título de los que aún no constan en su palmarés. Aventaja en 4.22 minutos a Carapaz (EF Education-EasyPost) y en 4.27 al checo Mathias Vacek (Lidl-Trek).
Este domingo concluye la ronda suiza con la quinta y última etapa, nada menos que la jornada reina de montaña con salida y meta en Villars-sur-Ollon, de 150,7 km de recorrido. La dificultad será la triple subida al Col de la Croix (19 km al 7%), la primera más corta. Tras superar la segunda, restará el ascenso a meta, reto exigente de 9,6 km al 8%.
Reusser toma el mando en la crono y se jugará con Longo Borghini el título femenino
La suiza Marlen Reusser (Movistar) se enfundó el maillot amarillo de la Vuelta a Suiza a falta de una jornada al imponerse en la contrarreloj individual sobre un recorrido de 23,7 kilómetros en Aarburg, donde superó por 9 segundos en la general a la italiana Elisa Longo Borghini (UAE), con quien se jugará el título en la jornada reina de este domingo.
Reusser, campeona mundial de la modalidad, confirmó el pronóstico que la situaba como favorita y lo demostró con una crono intachable, firmando un tiempo de 29:36 minutos, a una media de 48 km/hora, superando por 11 segundos al oro universal sub-23, la joven británica de 21 años Zoe Backstedt (Canyon) y en 54 a la francesa Loes Adegeest (Lidl).
La italiana Elisa Longo Borghini (UAE), entonces líder, defendió el maillot amarillo hasta el final, pero terminó quinta a 1:04 pasando el mando a Marlene Reusser.
En la general, Reusser aventaja en 9 segundos a Longo Borghini y en 1:20 a la francesa Cedrine Kerbaol. Suiza e italiana se jugarán el triunfo final en la jornada reina de montaña del domingo, jornada con salida y meta en Villars-sur-Ollon, con un recorrido de 100,4 kilómetros.
Te puede interesar
Imanol Arizmendi y Jone Elgoarriaga vencen en la Quebrantahuesos
En la prueba también han participado exciclistas profesionales como Miguel Induraín, Aymar Zulbeldia, Samu Sánchez o Luis León Sánchez.
Álex Aranburu asalta el liderato del Tour de Bélgica tras ganar la tercera etapa
El ciclista gipuzkoano se ha impuesto en el esprint final a Lewis Askey para proclamartse ganador y colocarse líder.
Jhonatan Narváez y Zoe Backstedt se llevan la tercera etapa en Suiza
En las clasificaciones generales de ambas carrares no ha habido cambios, y siguen líderes Tadej Pogacar y Elisa Longo.
Romain Grégoire y Elisa Longo se adjudican la segunda etapa con inicio y final en Locarno
El ciclista francés Romain Grégoire (Groupama) ha sobrevivido a la embestida final de Tadej Pogacar y ha ganado desde la fuga. En féminas, la ciclista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha dado el primer golpe entre las favoritas y se ha impuesto en solitario.
Jaque mate de Pocacar, que casi sentencia la general en la primera etapa de la Vuelta a Suiza
El ciclista de Klanec ha atacado a 70 km de meta y ha rematado el triunfo en solitario en Sondrio. Por otra parte, en la carrera femenina, la neerlandesa Femke De Vries es la primera líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la jornada inaugural.
Mikel Landa reaparecerá en la Vuelta a Suiza, que se disputa entre el miércoles y el domingo
El ciclista vasco del Soudal Quick-Step no compite desde su caída en la Itzulia Basque Country, que le obligó a dejar la carrera. Landa tendrá como rivales a corredores de la talla de Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic o Richard Carapaz.
Último kilómetro de la octava y última etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour de Auvernia Ródano Alpes tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison. La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a 1 minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X). Así ha sido el último kilómetro del ciclista mexicano.
Isaac del Toro gana el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y Juan Ayuso. Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar.
Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia Ródano Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que retuvo el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell. Del Toro entró en meta escapado con un tiempo de 3h.41.41, a una media de 36,2 km/hora, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).