Pogacar refuerza el maillot amarillo y Reusser se lo enfunda en el Tour de Suiza

Tadej Pogacar (UAE) ha ganado por la mínima la crono de la penúltima etapa del Tour de Suiza por delante de Mathieu Van der Poel (Alpecin) en modalidad masculina, mientras que Marlen Reusser (Movistar) ha sido las más rápida en modalidad femenina. La suiza le ha arrebatado el mallot amarillo a la italiana Elisa Longo Borghini.

Así, tras un final de infarto y de máxima incertidumbre en la competición masculina, el esloveno Tadej Pogacar (UAE) ganó el duelo al neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin) como vencedor de la contrarreloj de la Vuelta a Suiza disputada sobre 23,7 km en Aarburg, por lo que refuerza el maillot amarillo a falta de la jornada reina. Por tan solo 31 centésimas, Pogacar evitó que Van der Poel ganara la primera crono de su vida, pero el cuádruple ganador del Tour de Francia se vio obligado a dar su mejor versión y cumplió el objetivo por el menor margen posible. La joya de Klanec, de 27 años, marcó un tiempo de 26.37 minutos, a una media de 53,4 km/hora.

Empate técnico con Van der Poel, quien se tiró de los pelos cuando ya estaba saboreando una dulce victoria. La tercera plaza fue para el noruego Tobias Foss (Netcompany Ineos).

En la general, todo decidido para que Pogacar coleccione un título de los que aún no constan en su palmarés. Aventaja en 4.22 minutos a Carapaz (EF Education-EasyPost) y en 4.27 al checo Mathias Vacek (Lidl-Trek).

Este domingo concluye la ronda suiza con la quinta y última etapa, nada menos que la jornada reina de montaña con salida y meta en Villars-sur-Ollon, de 150,7 km de recorrido. La dificultad será la triple subida al Col de la Croix (19 km al 7%), la primera más corta. Tras superar la segunda, restará el ascenso a meta, reto exigente de 9,6 km al 8%.