Jhonatan Narvaezek eta Zoe Backstedtek irabazi dute hirugarren etapa Suitzan
Jhonatan Narvaez (UAE) ekuadortarrak eta Zoe Backstedt britainiarrak irabazi dute Suitzako Tourreko hirugarren etapa.
Gizonezkoen lasterketan, Narvaezek esprintean irabazi dio Xandro Meurisse (Pinarello) belgikarrari, 157,4 kilometro egin eta gero Bad Ragazen. Sailkapen orokorrean, Tadeg Pogacar esloveniarrak liderraren elastikoa mantendu du.
Narvaez (UAE) eta Meurisse (Pinarello) izan dira eguneko ihesaldiko protagonistak, Wildhaus eta Schwägalp lehen mailako bi mendateen igoeren ondoren hasi dena.
Bi txirrindulariek hiru minutuko aldea izan dute, euripean, eta helmugarako 30 kilometroren faltan 90 segundora izan dute tropela, azken metroetan minutu erdira gerturatu dena. Hala ere, gutxieneko aldea izan dute euren arteko esprintean erabakitzeko etapa.
Emakumezkoen etapa ere esprintean erabaki da, sailkapen nagusian aldaketarik izan ez den lasterketan, Elisa Longo italiarrak (UAE Team ADQ) jarraitzen baitu lidertzan.
2:49:29ko denborarekin, Backstedtek lehen postuan zeharkatu du helmuga Bad Ragazen, Lily Williams (Human Powered Health) estatubatuarraren eta Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal) belgikarraren aurretik.
Txirrindulari galestarrak aurrea hartu du kilometro erdi falta zenean, eta bere abiaduraren potentziak aise irabazi die aurkariei. Backstedtek 10 segundoko gainsaria lortu du, eta Williamsek eta Bossuytek sei eta lau segundo irabazi dituzte, hurrenez hurren.
Sailkapen nagusian, Longok lidergoari eutsi dio, 25 segundo ateraz Lauren Dickson (FDJ United Suez) britainiarrari eta 35 segundo Sarah Van Dam (Visma) kanadarrari.
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Romain Gregoirek eta Elisa Longok irabazi dute Locarnon hasi eta amaitu den bigarren etapa
Romain Gregoire (Groupama) txirrindulari frantziarrak Tadej Pogacarren azken erasoari eutsi dio, eta irabazi egin du eguneko ihesaldian izan ondoren. Emakumezkoetan, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) txirrindulari italiarrak eman du faboritoen artean lehen kolpea.
Pogacarrek erakustaldia eman eta sailkapen nagusia ia erabakita utzi du Suitzako Itzuliaren lehen etapan
Klaneceko txirrindulariak erasoa jo du helmugatik 70 kilometrora, eta bakar-bakarrik helmugaratu da, Sondrion. Bestalde, emakumezkoen lasterketan, Femke De Vries herbeheretarra da Suitzako Itzuliko lehen liderra.
Mikel Landa Suitzako Itzulian izango da, asteazkenean
Lasterketa asteazkenean hasiko da, hilaren 17an, eta igandean amaitu. Soudal Quick-Step taldeko txirrindulariak erorikoa izan zuen Euskal Herriko Itzulian, eta ordutik ezin izan da lehiatu. Besteak beste, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic eta Richard Carapaz izango ditu aurkari.
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zortzigarren eta azken etapako azken kilometroa
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren 78. edizioa, Beaufort eta Plateau de Solaison-Brison artean jokatutako 8. eta azken etapan nagusituta. Juan Ayuso sailkatu da bigarren, eta Tobias Halland Johannessen (Uno-X) izan da hirugarrena.
Isaac Del Torok irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra
Isaac Del Toro mexikarrak, Luke Tuckwell australiarrak eta Juan Ayuso espainiarrak osatu dute azken podiuma. Hala, Del Torok Tadej Pogacar esloveniaren tokia hartu du.
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zazpigarren etapako azken kilometroa
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du La Bridoire eta Grand Colombier artean jokatu den Auvernia Rodano Alpes Tourreko zazpigarren etapa (133.6 km). Del Toro 3h.41.41 denbora eginda helmugaratu zen, 36,2 km/h-ko abiaduran, eta 25 segundo atera dizkio Juan Ayuso espainiarrari (Lidl Trek), eta 39 segundo Tobias Halland Johannessen norvegiarrari (Uno X).
Del Toro nagusitu da Grand Colombierren, eta Tuckwellek lider jarraitzen du
Del Toro ihes eginda helmugaratu da, eta 25 segundo atera dizkio Juan Ayuso espainiarrari eta 39 Tobias Halland Johannessen norvegiarrari.
Van Gils eta Tobian Halland Johannessen arteko esprinta, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko seigarren etapan
Van Gils esprintean gailendu zaio Tobian Halland Johannessen (X bat) norvegiarrari, 4h.06.34ko denborarekin, batez beste 44,4 km/h-ko abiaduran.
Van Gils nagusitu da 6. etapako esprintean, eta Truckwell da lider berria
Tobias Halland Johannessenek erasoa jo du azken esprintean, baina Maxim Van Gilsek indartsuago eragin die pedalei helmuga lehen postuan zeharkatzeko.