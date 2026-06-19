Jhonatan Narváez y Zoe Backstedt se llevan la tercera etapa en Suiza
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) y la británica Zoe Backstedt (Canyon Sram) se han impuesto este viernes en la tercera etapa del Tour de Suiza.
En la carrera masculina, Narváez ha logrado imponerse al esprint al belga Xandro Meurisse (Pinarello), tras 157,4 kilómetros con salida y meta en Bad Ragaz. En la clasificación general, el esloveno Tadeg Pogacar ha mantenido el maillot de líder.
Narváez (UAE) y Meurisse (Pinarello) han protagonizado la escapada de la jornada, iniciada después de las subidas de los dos puertos de primera categoría, el Wildhaus y el Schwägalp, y un estirón neutralizado por el pelotón de Pogacar.
Ambos ciclistas han llegado a tener tres minutos de ventaja bajo una fuerte lluvia sobre el grupo, que ha ido restando ese tiempo para dejarlo a 90 segundos a 30 kilómetros de meta y a medio minuto en los metros finales, aunque han logrado conservar una mínima ventaja el resto para resolver entre ellos la etapa al esprint.
La etapa femenina también se ha decidid al esprint, en una carrera donde no ha habido cambios en la general, que sigue comandada por la italiana Elisa Longo (UAE Team ADQ).
Con un tiempo de 2:49:29, Backstedt ha cruzado primera la línea de meta en Bad Ragaz, por delante de la estadounidense Lily Williams (Human Powered Health) y de la belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal).
La corredora galesaha tomado la iniciativa a falta de medio kilómetro y la potencia de su arrancada hizo que ganara con holgura a sus rivales. Backstedt suma diez segundos de bonificación, mientras que Williams y Bossuyt han ganado seis y cuatro segundos extras, respectivamente.
En la general, Longo se mantiene al frente de la general con 25 segundos sobre la británica Lauren Dickson (FDJ United Suez) y 35 respecto a la canadiense Sarah Van Dam (Visma).
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