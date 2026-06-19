Jhonatan Narváez y Zoe Backstedt se llevan la tercera etapa en Suiza

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) y la británica Zoe Backstedt (Canyon Sram) se han impuesto este viernes en la tercera etapa del Tour de Suiza.

En la carrera masculina, Narváez ha logrado imponerse al esprint al belga Xandro Meurisse (Pinarello), tras 157,4 kilómetros con salida y meta en Bad Ragaz. En la clasificación general, el esloveno Tadeg Pogacar ha mantenido el maillot de líder.

Narváez (UAE) y Meurisse (Pinarello) han protagonizado la escapada de la jornada, iniciada después de las subidas de los dos puertos de primera categoría, el Wildhaus y el Schwägalp, y un estirón neutralizado por el pelotón de Pogacar.

Ambos ciclistas han llegado a tener tres minutos de ventaja bajo una fuerte lluvia sobre el grupo, que ha ido restando ese tiempo para dejarlo a 90 segundos a 30 kilómetros de meta y a medio minuto en los metros finales, aunque han logrado conservar una mínima ventaja el resto para resolver entre ellos la etapa al esprint.