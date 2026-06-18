Suitzako Itzulia
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Romain Gregoirek eta Elisa Longok irabazi dute Locarnon hasi eta amaitu den bigarren etapa

Romain Gregoire (Groupama) txirrindulari frantziarrak Tadej Pogacarren azken erasoari eutsi dio, eta irabazi egin du eguneko ihesaldian izan ondoren. Emakumezkoetan, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) txirrindulari italiarrak eman du faboritoen artean lehen kolpea.

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Romain Gregoireren (Groupama) eta Elisa Longo Borghiniren (UAE Team ADQ) poza, Locarnoko helmugan. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Romain Gregoire (Groupama) txirrindulari frantziarrak irabazi du Suitzako Itzuliko bigarren etapa, 157,7 kilometrokoa, Locarnon hasi eta amaitu dena. Tadej Pogacarrek (UAE) erraz eutsi dio liderraren elastikoari.

Monte Ceneriko hasierako igoerak tropela astindu du, baina ezin izan da ihesaldi bat osatu. Irteera ofiziala eman eta 40 kilometrora, tartean Gregoire zegoen 14 txirrindulariko talde batek bi minutuko abaintaila lortu du. Ihesaldia helmugara irits zitekeela zirudienean, azken igoeretan, Tadej Pogacarrek hartu du aginte makila.

Esloveniarrak tropeletik tira egin du, alde egitea erabaki duen arte, eta Mathias Vacek (Lidl-Trek) bakarrik joan da haren atzetik. Etaparen azken zatian, 30 segundo baino gehiago kendu behar zizkieten oraindik aurrekoei. Ez dute lortu, nahiz eta ahalegina egin, eta iheslarien arteko azken esprintean garaipena Gregoirerentzat izan da; Marcel Camprubi kataluniarra (Q36.5) bigarren helmugaratu da.

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Elisa Longok lehen kolpea eman du Locarnon

Emakumezkoetan, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) txirrindulari italiarrak irabazi du Suitzako Itzuliko bigarren etapa, 105,6 kilometrokoa, Locarnon hasi eta amaitu dena, eguneko azken igoeran erasoa jo ostean.

Bigarren Sarah van Dam (Visma) izan da, gainerako faboritoen hanka-sartze bat aprobetxatuz, eta hirugarren Steffi Haberlin (SD Worx), akats horren ondorioz, hain zuzen ere. Sailkapen nagusian, Femke de Vriesek (Visma) igoeretan gorriak ikusi ditu, eta lidergoa galdu du Longo Borghiniren mesedetan.

Carlotta Cipressik (Human Powered Health) eta Margot Vanpachtenbekek (Lidl-Trek) osatu dute eguneko ihesaldia. Bikote horren aldea bi minututik gorakoa izan da, baina murriztuz joan da amaiera aldera. 19 kilometroren faltan, eguneko lehen igoera baino lehen, tropela berriro bat eginik zegoen.

Fanghirako igoerak txirrindularien lehen aukeraketa egin du, eta, azkenean, lasterketa-buruan seikote bat osatu da: Kasia Niewiadoma (CANYON), Marlen Reusser (Movistar), Femke de Vries, Sarah van Dam (Visma), Elisa Longo Borghini (UAE) eta Steffi Häberlin (SD Worx).

Via Consiglio Mezzanon, De Vriesek lehen etapako esfortzua ordaindu du. Longo Borghini, aldiz, sendo azaldu da, eta gailurrera bakarrik iritsi da, Niewiadoma atzean utzita Reusser eta Van Damekin. Italiarrak hamar segundoko aldea hartu du atzekoekiko, eta jaitsieran abantaila areagotu ere egin du helmugara bakarrik iritsi arte.

Bigarren postua Reusser, Niewiadoma eta Van Dam artean egongo zela zirudienean, lehenengo biak bihurgune batean ibilbidez okertu dira, eta, beraz, bigarren postua eskura eman diote askoz zuhurrago jokatu duen Van Dami.

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