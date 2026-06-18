Vuelta a Suiza
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Romain Grégoire y Elisa Longo se adjudican la segunda etapa con inicio y final en Locarno

El ciclista francés Romain Grégoire (Groupama) ha sobrevivido a la embestida final de Tadej Pogacar y ha ganado desde la fuga. En féminas, la ciclista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha dado el primer golpe entre las favoritas y se ha impuesto en solitario.
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La alegría de Romain Grégoire (Groupama) y Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) en la meta de Locarno. Foto: EFE 

Euskaraz irakurri: Romain Gregoirek eta Elisa Longok irabazi dute Suitzako Itzuliko bigarren etapa
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El ciclista francés Romain Grégoire (Groupama) se ha impuesto en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, de 157,7 kilómetros, con salida y llegada en la localidad de Locarno, en la que Tadej Pogacar (UAE) ha retenido con suficiencia el maillot de líder.

La subida inicial a Monte Ceneri ha agitado el pelotón, pero no ha permitido que una fuga se consolidara. 40 kilómetros después de la salida oficial, un grupo de 14 ciclistas en el que estaba Grégoire ha logrado ganar cerca de dos minutos de ventaja. Cuando parecía que la fuga podía llegar a meta, entre las subidas finales, Tadej Pogacar ha cogido las riendas del día.

El esloveno ha tirado del pelotón hasta que ha decidido marcharse por delante a la caza de los escapados, y solo le ha seguido Mathias Vacek (Lidl-Trek). En el tramo favorable con el que terminaba la etapa, todavía tenían que recortar más de 30 segundos a los de delante. No lo han conseguido, a pesar de su esfuerzo, y la victoria en el esprint final entre los escapados ha sido para Grégoire, con el catalán Marcel Camprubí (Q36.5) en segunda posición.

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Elisa Longo da el primer golpe entre las favoritas en Locarno

En féminas, la ciclista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) se ha impuesto en solitario en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, de 105,6 kilómetros, con salida y llegada en la localidad de Locarno, después de un ataque demoledor en la última subida del día que le ha servido para hacerse con el liderato.

Segunda ha sido Sarah van Dam (Visma), aprovechando un error de las otras favoritas en el recorrido, y tercera Steffi Häberlin (SD Worx), beneficiada también por ese error. En la clasificación general, Femke de Vries (Visma), que lo ha pasado mal en los ascensos, ha perdido el liderato en favor de Longo Borghini.

Carlotta Cipressi (Human Powered Health) y Margot Vanpachtenbeke (Lidl-Trek) han formado la fuga de la jornada. La diferencia de este dúo cabecero ha llegado a superar ligeramente los dos minutos, pero se ha ido reduciendo hacia el final. A falta de 19 kilómetros, antes de la primera subida del día, el pelotón volvía a estar reunido.

El ascenso a Fanghi ha seleccionado el pelotón, y, finalmente, se ha formado un sexteto: Kasia Niewiadoma (CANYON), Marlen Reusser (Movistar), Femke de Vries, Sarah van Dam (Visma), Elisa Longo Borghini (UAE) y Steffi Häberlin (SD Worx).

En la Via Consiglio Mezzano se ha confirmado la debilidad de De Vries, acusando el esfuerzo de la primera etapa, y la fortaleza de Longo Borghini, que se ha marchado a coronar en solitario, dejando atrás a Niewiadoma con Reusser y Van Dam. La italiana ha cogido diez segundos de ventaja sobre sus perseguidoras e incluso los ha ampliado en la bajada hasta llegar a la meta en solitario.

Cuando parecía que la segunda plaza estaría entre Reusser, Niewiadoma y Van Dam, las dos primeras se han equivocado de recorrido en una curva, por lo que le han servido el segundo puesto en bandeja a una inteligentísima Van Dam, que ha reaccionado a tiempo.

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