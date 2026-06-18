Elisa Longo da el primer golpe entre las favoritas en Locarno

En féminas, la ciclista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) se ha impuesto en solitario en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, de 105,6 kilómetros, con salida y llegada en la localidad de Locarno, después de un ataque demoledor en la última subida del día que le ha servido para hacerse con el liderato.

Segunda ha sido Sarah van Dam (Visma), aprovechando un error de las otras favoritas en el recorrido, y tercera Steffi Häberlin (SD Worx), beneficiada también por ese error. En la clasificación general, Femke de Vries (Visma), que lo ha pasado mal en los ascensos, ha perdido el liderato en favor de Longo Borghini.

Carlotta Cipressi (Human Powered Health) y Margot Vanpachtenbeke (Lidl-Trek) han formado la fuga de la jornada. La diferencia de este dúo cabecero ha llegado a superar ligeramente los dos minutos, pero se ha ido reduciendo hacia el final. A falta de 19 kilómetros, antes de la primera subida del día, el pelotón volvía a estar reunido.

El ascenso a Fanghi ha seleccionado el pelotón, y, finalmente, se ha formado un sexteto: Kasia Niewiadoma (CANYON), Marlen Reusser (Movistar), Femke de Vries, Sarah van Dam (Visma), Elisa Longo Borghini (UAE) y Steffi Häberlin (SD Worx).

En la Via Consiglio Mezzano se ha confirmado la debilidad de De Vries, acusando el esfuerzo de la primera etapa, y la fortaleza de Longo Borghini, que se ha marchado a coronar en solitario, dejando atrás a Niewiadoma con Reusser y Van Dam. La italiana ha cogido diez segundos de ventaja sobre sus perseguidoras e incluso los ha ampliado en la bajada hasta llegar a la meta en solitario.

Cuando parecía que la segunda plaza estaría entre Reusser, Niewiadoma y Van Dam, las dos primeras se han equivocado de recorrido en una curva, por lo que le han servido el segundo puesto en bandeja a una inteligentísima Van Dam, que ha reaccionado a tiempo.