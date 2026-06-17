Suitzako Itzulia
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Pogacarrek erakustaldia eman eta sailkapen nagusia ia erabakita utzi du Suitzako Itzuliaren lehen etapan

Klaneceko txirrindulariak erasoa jo du helmugatik 70 kilometrora, eta bakar-bakarrik helmugaratu da Sondrion. Bestalde, emakumezkoen lasterketan, Femke De Vries herbeheretarra da Suitzako Itzuliko lehen liderra.

Sondrio (Italy), 17/06/2026.- The winner of the stage Tadej Pogacar from Slovenia of UAE Team Emirates-XRG celebrates after crossing the finish line during the first stage of the 89th Tour de Suisse UCI World Tour cycling race, a 144 km race with start and finish in Sondrio, Italy, 17 June 2026. (Ciclismo, Italia, Eslovenia) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Tadej Pogacar (UAE) Sondrioko helmugan (Italia), beste erakustaldi bat eman ondoren. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Tadej Pogacar (UAE) esloveniarra da Suitzako Itzuliko lehen liderra da, Sondrion (Italia) hasi eta bukatu den 144 kilometroko etaparen ostean. Pogacarrek sailkapen nagusia ia erabakita utzi du bakarka egindako ihesaldi luze batekin.

Klaneceko txirrindulariak helmugatik 70 kilometrora jo du erasoa, eta 3ordu, 28 minutu eta 50 segundoko denbora egin du Sondrion, batez beste 41,5 kilometroko abiaduran.

Bigarren Richard Carapaz (EF Education) ekuadortarra helmugaratu da, 2:13ra, eta hirugarren Andrea Bagioli italiarra (Lidl Trek), 2:28ra.

Horrela, beste erakustaldi ikusgarri bat eskainita, esloveniarrak aurkarien ilusioak zapuztu ditu. Pogacarrek xake mate egin du lasterketaren lehen egunean. Bi aldiz pentsatu gabe eraso egin eta lasterketa hankaz gora jarri du. Aurkariak izutu ditu Suitzako Itzulian egin duen debutean, eta Tourrean aurkituko dituenei abisua eman die.

'Modus operandi'a ohikoa izan da, urrunetik erasoa jo eta helmugara arte bakarkako bidaia. Eta horixe izan da Tourra lau aldiz irabazi duen txirrindulariak egin duena lasterketaren bi ordu eskas igaro direnean.

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Femke de Vries, lehen liderra

Bestalde, emakumezkoen lasterketan, Femke De Vries herbeheretarra (Visma Lease a Bike) da Suitzako Itzuliko lehen liderra, Sondrion (Italia) hasi eta amaitu den etaparen ostean.

De Vries (Amersfoort, 32 urte) esprintean gailendu zaio Lauren Dickson (FDJ) Erresuma Batuko txirrindulariari. Sondrioko helmugatik 24 kilometrora erasoa jo eta ihesaldia osatu dute bi txirrindulariek. Faboritoek ihesaldiari baimena eman diote, beste agertoki batzuen zain.

Holandarrak bere lehendabiziko garaipen profesionala lortu du gaur. Bere aurkaria baino azkarragoa izan da helmugan. De Vriesek 2 ordu, 56 minutu eta 23 segundoko denbora egin du, batez beste 37,3 kilometro orduko abiaduran. Dicksonen atzetik Cedrine Kerbaol frantziarra (EF Education) helmugaratu da hirugarren postuan.

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