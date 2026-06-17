Vuelta a Suiza
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Jaque mate de Pocacar, que casi sentencia la general en la primera etapa de la Vuelta a Suiza

El ciclista de Klanec ha atacado a 70 km de meta y ha rematado el triunfo en solitario en Sondrio. Por otra parte, en la carrera femenina, la neerlandesa Femke De Vries es la primera líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la jornada inaugural.
Sondrio (Italy), 17/06/2026.- The winner of the stage Tadej Pogacar from Slovenia of UAE Team Emirates-XRG celebrates after crossing the finish line during the first stage of the 89th Tour de Suisse UCI World Tour cycling race, a 144 km race with start and finish in Sondrio, Italy, 17 June 2026. (Ciclismo, Italia, Eslovenia) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Tadej Pogacar (UAE) en la meta de Sondrio (Italia) tras dar otra exhibición. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tadej Pogacarrek garaipena lortu du Suitzako Itzuliaren lehen etapan
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) es el primer líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la primera etapa, con salida y llegada en Sondrio (Italia), de 144 km, en la que ha arrasado con una escapada en solitario que ha dejado la general casi sentenciada.

El ciclista de Klanec ha atacado a 70 km de meta y ha rematado el triunfo en solitario en Sondrio con un tiempo de 3h.28.50, a una media de 41,5 km/h.

La segunda plaza ha sido para el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), a 2:13 minutos, y la tercera para el italiano Andrea Bagioli (Lidl Trek), a 2:28.

Así, con otra clase magistral en solitario marca de la casa, el esloveno ha fulminado las ilusiones de los rivales. Pogacar se ha marcado un jaque mate a las primeras de cambio. Ha roto el tablero sin pensarlo dos veces. Ha amedrentado a los rivales en su debut en la ronda suiza y ha avisado a los que encontrará en el Tour.

El "modus operandi" ha sido el habitual. Un latigazo y a rodar. Y eso ha sido lo que ha hecho el cuádruple ganador de la "grande boucle" cuando apenas habían pasado 2 horas de carrera.

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Femke de Vries, primera líder

Por otra parte, en la carrera femenina, la neerlandesa Femke De Vries (Visma Lease a Bike) es la primera líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la jornada inaugural, con salida y llegada en la localidad italiana de Sondrio, con un recorrido de 109,3 km.

De Vries (Amersfoort, 32 años) se ha impuesto en un esprint entre dos a la británica Lauren Dickson (FDJ), con quien ha compartido la fuga definitiva de la jornada a 24 km de la meta de Sondrio. Las favoritas han permitido la fuga y han firmado tablas en espera de otros escenarios.

La neerlandesa, que estrena su palmarés profesional, ha sido más rápida que su rival y ha logrado imponerse por un estrecho margen con un registro de 2h.56.23, a una media de 37,3 km/hora. Tras Dickson se ha clasificado en tercer lugar la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education).

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