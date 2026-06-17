Jaque mate de Pocacar, que casi sentencia la general en la primera etapa de la Vuelta a Suiza
El esloveno Tadej Pogacar (UAE) es el primer líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la primera etapa, con salida y llegada en Sondrio (Italia), de 144 km, en la que ha arrasado con una escapada en solitario que ha dejado la general casi sentenciada.
El ciclista de Klanec ha atacado a 70 km de meta y ha rematado el triunfo en solitario en Sondrio con un tiempo de 3h.28.50, a una media de 41,5 km/h.
La segunda plaza ha sido para el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), a 2:13 minutos, y la tercera para el italiano Andrea Bagioli (Lidl Trek), a 2:28.
Así, con otra clase magistral en solitario marca de la casa, el esloveno ha fulminado las ilusiones de los rivales. Pogacar se ha marcado un jaque mate a las primeras de cambio. Ha roto el tablero sin pensarlo dos veces. Ha amedrentado a los rivales en su debut en la ronda suiza y ha avisado a los que encontrará en el Tour.
El "modus operandi" ha sido el habitual. Un latigazo y a rodar. Y eso ha sido lo que ha hecho el cuádruple ganador de la "grande boucle" cuando apenas habían pasado 2 horas de carrera.
Femke de Vries, primera líder
Por otra parte, en la carrera femenina, la neerlandesa Femke De Vries (Visma Lease a Bike) es la primera líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la jornada inaugural, con salida y llegada en la localidad italiana de Sondrio, con un recorrido de 109,3 km.
De Vries (Amersfoort, 32 años) se ha impuesto en un esprint entre dos a la británica Lauren Dickson (FDJ), con quien ha compartido la fuga definitiva de la jornada a 24 km de la meta de Sondrio. Las favoritas han permitido la fuga y han firmado tablas en espera de otros escenarios.
La neerlandesa, que estrena su palmarés profesional, ha sido más rápida que su rival y ha logrado imponerse por un estrecho margen con un registro de 2h.56.23, a una media de 37,3 km/hora. Tras Dickson se ha clasificado en tercer lugar la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education).
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Último kilómetro de la octava y última etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour de Auvernia Ródano Alpes tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison. La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a 1 minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X). Así ha sido el último kilómetro del ciclista mexicano.
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El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y Juan Ayuso. Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar.
Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia Ródano Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que retuvo el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell. Del Toro entró en meta escapado con un tiempo de 3h.41.41, a una media de 36,2 km/hora, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).
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Del Toro ha entrado en meta escapado, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen.
Sprint entre Van Gils y Tobian Halland Johannessen en la sexta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
En un duelo, Van Gils se ha impuesto al esprint al ciclista noruego Tobian Halland Johannessen (Uno X) con un tiempo de 4h.06.34, a una media de 44,4 km/h. La tercera plaza ha sido para Tuckwell, el nuevo líder.
Van Gils se impone en el esprint de la sexta etapa y Truckwell es el nuevo líder
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