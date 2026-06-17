El esloveno Tadej Pogacar (UAE) es el primer líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la primera etapa, con salida y llegada en Sondrio (Italia), de 144 km, en la que ha arrasado con una escapada en solitario que ha dejado la general casi sentenciada.

El ciclista de Klanec ha atacado a 70 km de meta y ha rematado el triunfo en solitario en Sondrio con un tiempo de 3h.28.50, a una media de 41,5 km/h.

La segunda plaza ha sido para el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), a 2:13 minutos, y la tercera para el italiano Andrea Bagioli (Lidl Trek), a 2:28.

Así, con otra clase magistral en solitario marca de la casa, el esloveno ha fulminado las ilusiones de los rivales. Pogacar se ha marcado un jaque mate a las primeras de cambio. Ha roto el tablero sin pensarlo dos veces. Ha amedrentado a los rivales en su debut en la ronda suiza y ha avisado a los que encontrará en el Tour.

El "modus operandi" ha sido el habitual. Un latigazo y a rodar. Y eso ha sido lo que ha hecho el cuádruple ganador de la "grande boucle" cuando apenas habían pasado 2 horas de carrera.