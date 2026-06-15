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Mikel Landa Suitzako Itzulian berragertuko da, asteazkenean

Lasterketa asteazkenean hasiko da, hilaren 17an, eta igandean amaitu. Soudal Quick-Step taldeko txirrindularia Euskal Herriko Itzulian erori zen, eta ordutik ezin izan du lehiatu. Besteak beste, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic eta Richard Carapaz izango ditu aurkari.

Mikel Landa (Soudal Quick-Step)
Mikel Landa, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Landa Soudal Quick-Step taldeko euskal txirrindulariak 2026ko Suitzako Itzulia jokatuko du, aste honetako asteazkenetik igandera bitartean, eta, hala, lehiara bueltatuko da; izan ere, duela bi hilabete baino gehiago Euskal Herriko Itzulian erorikoa izan zuen, eta lasterketa utzi behar izan zuen, eta ezin izan du berragertu orain arte.

Soudalek zazpi ziklista aukeratu ditu Suitzako Itzulian aritzeko, eta Mikel Landa tartean da; halaber, gizon hauek ere badaude zerrendan: Max Schachmann, Gil Gelders, Filippo Zana, Ilan Van Wilder, Alberto Dainese eta Louis Vervaeke.

Urtero bezala, proban txirrindulari bikainak izango dira. Besteak beste, Mikel Landak Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic edo Richard Carapaz izango ditu aurkari. 

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