Mikel Landa reaparecerá en la Vuelta a Suiza, que se disputa entre el miércoles y el domingo

El ciclista vasco del equipo Soudal Quick-Step Mikel Landa va a disputar la Vuelta a Suiza de 2026, entre este miércoles y el próximo domingo, y, de esta manera, volverá a la competición, algo más de dos meses después de que sufriera una caída en la Itzulia Basque Country que le obligó a abandonar la carrera y le ha impedido reaparecer hasta ahora.

Landa forma parte de la relación de siete corredores que ha elegido el Soudal para participar en la Vuelta a Suiza. El ciclista alavés estará acompañado por Max Schachmann, Gil Gelders, Filippo Zana, Ilan Van Wilder, Alberto Dainese y Louis Vervaeke.

La prueba cuenta, como cada año, con una participación de lujo. Mikel Landa tendrá como rivales, entre otros, a corredores de la talla de Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic o Richard Carapaz.