El Visma de Matteo Jorgenson gana la contrarreloj por equipos en Perreux
El segundo puesto ha sido para el equipo británico Netcompany INEOS, y el tercero para el EF Education - EasyPost, a 29 segundos de los ganadores. Así, el francés Alex Baudin ha logrado mantener el liderato.
El equipo neerlandés Visma | Lease a Bike (32:52), con Matteo Jorgenson a la cabeza, ha sido el más rápido en la tercera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, la contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros, con salida y llegada en la localidad de Perreux.
El segundo puesto ha sido para el equipo británico Netcompany INEOS (33:01), quienes habían ganado la crono por equipos de la París-Niza y ha terminado con Oscar Onley y Kévin Vauquelin al mismo tiempo. Tercero ha sido el EF Education - EasyPost (33:21), a 29 segundos de los ganadores de la etapa.
Esta modalidad de etapa, que no se disputaba en la carrera antes conocida como Dauphiné desde el año 2018, será la que abra fuego en el Tour de Francia el próximo mes de julio, por lo que los equipos estaban con todas las espadas en alto en el último ensayo general.
El Visma, que había titubeado al principio de la etapa, por problemas mecánicos de Ben Tulett y el hecho de que Wout van Aert se descolgó demasiado pronto, ha ido de menos a más. Matteo Jorgenson se ha encargado de rematar la faena en la subida final casi diez segundos más rápido que INEOS (32:52).
En el podio se ha colado a última hora el EF Education - EasyPost (33:21) del todavía líder de la carrera Alex Baudin. Él mismo ha puesto el broche final al trabajo de su equipo, y ha salvado los segundos suficientes para continuar llevando el maillot amarillo. Su equipo ha terminado a 29 segundos del Visma, por lo que su ventaja de 32 segundos en la general fue suficiente.
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