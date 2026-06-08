Tour Auvernia-Ródano-Alpes
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Charmig culmina una larga fuga en la segunda etapa con final en Le Puy-en-Velay

El ciclista danés del equipo Uno-X Mobility se ha impuesto tras estar entre los escapados durante más de 200 kilómetros. En la última subida del día han quedado por delante Charmig, García Pierna y Braz. El danés ha abierto hueco al coronar y ha entrado en la meta en solitario.
Anthon-Charmig-etapa-2-Tour-Auvernia-Rodano-Alpes

El ciclista danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility) en el podio. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Anthon Charmigek irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko bigarren etapa
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El ciclista danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 234 kilómetros, disputada entre las localidades de Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay, después de estar entre los escapados durante más de 200 kilómetros.

Anthon Charmig
18:00 - 20:00
Último kilómetro de la segunda etapa

La fuga del día ha quedado formada por Anthon Charmig (Uno-X), Baptiste Veistroffer (Lotto), Álex Díaz (Caja Rural), Nadav Raisberg (NSN), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL), Raúl García Pierna (Movistar), Vlad van Mechelen (Bahrain), Jordan Jegat (TotalEnergies) y Clément Braz (Groupama).

El grupo ha colaborado hasta los 50 kilómetros finales, cuando un ataque de Braz ha forzado el ritmo y ha dejado atrás a Díaz, Raisberg y Veistroffer.

En la última subida del día, la côte de Saint-Vidal, han quedado por delante Charmig, García Pierna y Braz. El danés ha abierto hueco al coronar y ha entrado en la meta en solitario, con más de 30 segundos sobre sus compañeros.

 

UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X