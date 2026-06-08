La fuga del día ha quedado formada por Anthon Charmig (Uno-X), Baptiste Veistroffer (Lotto), Álex Díaz (Caja Rural), Nadav Raisberg (NSN), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL), Raúl García Pierna (Movistar), Vlad van Mechelen (Bahrain), Jordan Jegat (TotalEnergies) y Clément Braz (Groupama).

El grupo ha colaborado hasta los 50 kilómetros finales, cuando un ataque de Braz ha forzado el ritmo y ha dejado atrás a Díaz, Raisberg y Veistroffer.

En la última subida del día, la côte de Saint-Vidal, han quedado por delante Charmig, García Pierna y Braz. El danés ha abierto hueco al coronar y ha entrado en la meta en solitario, con más de 30 segundos sobre sus compañeros.