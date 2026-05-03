El corredor del Caja Rural Sebastian Berwick gana la Vuelta a Turquía
El australiano Sebastian Berwick (Caja Rural-Seguros RGA) se llevó este domingo la general de la Vuelta a Turquía, tras la octava y última etapa de 105,2 kilómetros con salida y llegada en Ankara que se adjudicó el belga Tom Crabbe (Flanders-Baloise).
Berwick defendió con solvencia los cinco segundos de ventaja con los que inició la jornada sobre el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), en una jornada que tuvo un puerto de tercera, Mountain Primer (2,4 km al 5,3 %), a 40 kilómetros de la llegada, como única dificultad.
La etapa estuvo marcada por los continuos ataques que hubo y que no fructificaron, y también por el momento de tensión registrado a mitad de carrera cuando Iván Sosa pareció quedar cortado del pelotón, pudiendo recuperarse posteriormente para comprobar que Caja Rural controlaba la situación de carrera.
En el esprint, el más rápido fue Tom Crabbe (Flanders-Baloise), que logró su tercera victoria de etapa en Turquía, en esta ocasión por delante del belga Vermoote Jelle (Tarteletto-Isorex) y el polaco Aniolkowski Stanislaw (Cofidis), que entraron en meta segundo y tercero, respectivamente.
La general se la llevó Berwick, con sólo cinco segundos de ventaja sobre Sosa, segundo del podio, y el belga Kamiel Bonneu, tercero a 59 segundos.
Además, dentro de los diez primeros de la general acabaron dos ciclistas vascos: Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi), séptimo a 1:47; e Ibon Ruiz (Kern Pharma), noveno a 2:17.
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