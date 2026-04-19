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Usoa Ostolaza triunfa en el Gran Premio Ciudad de Eibar

La ciclista del Laboral Kutxa se ha impuesto en solitario en la meta de Eibar tras resolver la carrera en la ascensión a Izua.
Usoa Ostolaza - Eibarko Sari Nagusia
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KIROLAK EITB

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Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) se ha llevado la victoria en la 8ª edición del Gran Premio de Eibar, que se ha disputado este domingo sobre un recorrido de 108,5 kilómetros con salida y llegada en la localidad guipuzcoana.

Tras varios intentos de fuga previos, la ciclista zarauztarra ha enlazado con la cabeza de carrera a nueve kilómetros del final y ha dejado atrás a sus principales rivales en la ascensión a Izua.

Ostolaza se ha impuesto en solitario y con autoridad en la línea de meta de Eibar tras 2 horas, 56 minutos y 54 segundos de carrera, y se ha quitado así la espina clavada el año pasado, cuando sufrió una caída mientras rodaba en solitario a cuatro kilómetros del final.  

Por su parte, Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) ha sido segunda (+14), mientras que Sandra Alonso (Eneicat-Be Call) ha completado el podio tras imponerse al esprint a la canadiense Adele Normand (Massi-Baix Ter). 

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