Usoa Ostolaza triunfa en el Gran Premio Ciudad de Eibar

Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) se ha llevado la victoria en la 8ª edición del Gran Premio de Eibar, que se ha disputado este domingo sobre un recorrido de 108,5 kilómetros con salida y llegada en la localidad guipuzcoana.

Tras varios intentos de fuga previos, la ciclista zarauztarra ha enlazado con la cabeza de carrera a nueve kilómetros del final y ha dejado atrás a sus principales rivales en la ascensión a Izua.

Ostolaza se ha impuesto en solitario y con autoridad en la línea de meta de Eibar tras 2 horas, 56 minutos y 54 segundos de carrera, y se ha quitado así la espina clavada el año pasado, cuando sufrió una caída mientras rodaba en solitario a cuatro kilómetros del final.

Por su parte, Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) ha sido segunda (+14), mientras que Sandra Alonso (Eneicat-Be Call) ha completado el podio tras imponerse al esprint a la canadiense Adele Normand (Massi-Baix Ter).