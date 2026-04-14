O Gran Camiño
Johansenek irabazi du Herculeseko Dorrean hasi eta bukatu den erlojupekoa, eta bera da lehen liderra

UAEko txirrindularia izan da erlojuaren kontrako lehiara atera den azkena, baina denborarik onenak egin ditu ibilbidean eta helmugan. Bigarren sailkatua Rafael Reis portugaldarra izan da eta hirugarren Nelson Oliveira horren herrikidea.

A CORUÑA (GALICIA), 14/04/26.- El ciclista danés del UAE Team Emirates, Julius Johansen, se proclama vencedor de la primera etapa de O Gran Camiño, que celebra la quinta edición volviendo este martes a uno de los elementos patrimoniales más reconocidos de Galicia, la Torre de Hércules (A Coruña). EFE/ Cabalar
Julius Johansen (UAE) daniarra podiumean. Argazkia: EFE
author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

O Gran Camiño 14,8 kilometroko erlojupeko batekin hasi da astearte honetan, Herculeseko Dorrean (Coruña) hasi eta amaitu dena. Julius Johansen (UAE) danimarkarra izan da azkarrena 17:43 minuturekin. Beraz, Galiziako lasterketaren lehen liderra ere bada.

Julius Johanseni garaipena eman dizkioten azken metroak

Bigarren sailkatua Rafael Reis portugaldarra (Anicolor) izan da, Danimarkako txirrindulariarengandik 16 segundora, eta hirugarren Nelson Oliveira (Movistar Tem) haren herrikidea 17 segundora.

Jørgen Nordhagen (VISMA) norvegiarra laugarren izan da 28 segundora, eta Adam Yates (UAE) faborito nagusia seigarren, 41 segundora.

Gauko galtzaile nagusia Ivan Romeo (Movistar Team) Valladolideko txirrindularia izan da. Helmugatik 5,9 kilometrora zulatua izan du gaztelarrak, eta 30 segundo inguru galdu ditu bizikleta aldatzen. Hortik aurrera, erritmoa jaitsi egin du, agian sailkapen nagusia irabazteko aukerak galduta zituela jakinda.

Aurtengo edizioa, oso menditsua, Galizian osorik jokatuko da berriz ere, iaz Portugalen lehen etapa izan ondoren. Gainera, Galiziako itzulia apirilean da lehen aldiz.

