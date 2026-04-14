Johansen se impone en la contrarreloj con inicio y final en la Torre de Hércules y es el primer líder
O Gran Camiño ha comenzado este martes con una contrarreloj individual de 14,8 kilómetros con inicio y meta en la Torre de Hércules (La Coruña), en la que el danés Julius Johansen (UAE), que había firmado hasta ahora una magnífica temporada de clásicas, ha sido el más rápido con un tiempo de 17:43 minutos. Por lo tanto, también es el primer líder de la ronda gallega.
Johansen ha sido el último ciclista en salir a la disputa de la crono, y ha conseguido marcar el mejor tiempo en meta, además de hacerlo también en los parciales. El segundo clasificado ha sido el portugués Rafael Reis (Anicolor) a 16 segundos del ciclista danés, y tercero su compatriota, el también luso, Nelson Oliveira (Movistar Tem) a 17.
El noruego Jørgen Nordhagen (VISMA), principal amenaza para el favorito a la victoria final, el británico Adam Yates (UAE), ha sido cuarto a 28 segundos, y Yates sexto a 41.
El gran perdedor de esta jornada ha sido el vallisoletano Iván Romeo (Movistar Team), quien el lunes había mostrado su ambición para la crono. El castellano ha sufrido un pinchazo a 5,9 kilómetros de meta y ha perdido alrededor de 30 segundos en el cambio de bicicleta. A partir de ahí, ha bajado el ritmo, quizá consciente de que sus opciones de ganar la general se habían esfumado.
La edición de este año, muy montañosa, vuelve a disputarse íntegramente en Galicia después de vivir la primera etapa en Portugal el año pasado. Además, es el estreno de la ronda gallega en el mes de abril.
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