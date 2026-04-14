Johansen ha sido el último ciclista en salir a la disputa de la crono, y ha conseguido marcar el mejor tiempo en meta, además de hacerlo también en los parciales. El segundo clasificado ha sido el portugués Rafael Reis (Anicolor) a 16 segundos del ciclista danés, y tercero su compatriota, el también luso, Nelson Oliveira (Movistar Tem) a 17.

El noruego Jørgen Nordhagen (VISMA), principal amenaza para el favorito a la victoria final, el británico Adam Yates (UAE), ha sido cuarto a 28 segundos, y Yates sexto a 41.

El gran perdedor de esta jornada ha sido el vallisoletano Iván Romeo (Movistar Team), quien el lunes había mostrado su ambición para la crono. El castellano ha sufrido un pinchazo a 5,9 kilómetros de meta y ha perdido alrededor de 30 segundos en el cambio de bicicleta. A partir de ahí, ha bajado el ritmo, quizá consciente de que sus opciones de ganar la general se habían esfumado.

La edición de este año, muy montañosa, vuelve a disputarse íntegramente en Galicia después de vivir la primera etapa en Portugal el año pasado. Además, es el estreno de la ronda gallega en el mes de abril.