O Gran Camiño
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Johansen se impone en la contrarreloj con inicio y final en la Torre de Hércules y es el primer líder

El corredor de UAE ha sido el último en salir a la disputa de a crono, pero ha marcado los mejores tiempos en el recorrido y en la meta. El segundo clasificado ha sido el portugués Rafael Reis y tercero su compatriota Nelson Oliveira.
A CORUÑA (GALICIA), 14/04/26.- El ciclista danés del UAE Team Emirates, Julius Johansen, se proclama vencedor de la primera etapa de O Gran Camiño, que celebra la quinta edición volviendo este martes a uno de los elementos patrimoniales más reconocidos de Galicia, la Torre de Hércules (A Coruña). EFE/ Cabalar
Eel danés Julius Johansen (UAE) en el podio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Julius Johansen nagusitu da erlojupekoan eta O Gran Camiñoko lehen liderra da
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

O Gran Camiño ha comenzado este martes con una contrarreloj individual de 14,8 kilómetros con inicio y meta en la Torre de Hércules (La Coruña), en la que el danés Julius Johansen (UAE), que había firmado hasta ahora una magnífica temporada de clásicas, ha sido el más rápido con un tiempo de 17:43 minutos. Por lo tanto, también es el primer líder de la ronda gallega.

A CORUÑA (GALICIA), 14/04/26.- El ciclista danés del UAE Team Emirates, Julius Johansen, se proclama vencedor de la primera etapa de O Gran Camiño, que celebra la quinta edición volviendo este martes a uno de los elementos patrimoniales más reconocidos de Galicia, la Torre de Hércules (A Coruña). EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00
Últimos metros que han dado la victoria a Julius Johansen

Johansen ha sido el último ciclista en salir a la disputa de la crono, y ha conseguido marcar el mejor tiempo en meta, además de hacerlo también en los parciales. El segundo clasificado ha sido el portugués Rafael Reis (Anicolor) a 16 segundos del ciclista danés, y tercero su compatriota, el también luso, Nelson Oliveira (Movistar Tem) a 17.

El noruego Jørgen Nordhagen (VISMA), principal amenaza para el favorito a la victoria final, el británico Adam Yates (UAE), ha sido cuarto a 28 segundos, y Yates sexto a 41.

El gran perdedor de esta jornada ha sido el vallisoletano Iván Romeo (Movistar Team), quien el lunes había mostrado su ambición para la crono. El castellano ha sufrido un pinchazo a 5,9 kilómetros de meta y ha perdido alrededor de 30 segundos en el cambio de bicicleta. A partir de ahí, ha bajado el ritmo, quizá consciente de que sus opciones de ganar la general se habían esfumado.

La edición de este año, muy montañosa, vuelve a disputarse íntegramente en Galicia después de vivir la primera etapa en Portugal el año pasado. Además, es el estreno de la ronda gallega en el mes de abril.

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Últimos metros que han dado la victoria a Julius Johansen en O Gran Camiño
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