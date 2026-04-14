Julius Johanseni O Gran Camiñon garaipena eman dizkioten azken metroak
Julius Johansen (UAE) izan da O Gran Camiño lasterketaren lehen etapako garailea. Rafael Reis (ACR) izan da banakako erlojupekoan bigarren, eta Nelson Oliveirak (MOV) eskuratu du hirugarren postua.
Zure interesekoa izan daiteke
Johansenek irabazi du Herculeseko Dorrean hasi eta bukatu den erlojupekoa, eta bera da lehen liderra
UAEko txirrindularia izan da erlojuaren kontrako lehiara atera den azkena, baina denborarik onenak egin ditu ibilbidean eta helmugan. Bigarren sailkatua Rafael Reis portugaldarra izan da eta hirugarren Nelson Oliveira horren herrikidea.
2026ko O Gran Camiño lasterketako etapetako ibilbideak eta profilak
Proba apirilaren 14tik 18ra bitartean jokatuko dute, eta EITBk zuzenean emango du, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en.
Franziska Koch nagusitu da Paris-Roubaixen, Marianne Vosen aurretik
Alemaniarrak suitzarra gainditu du azken metroetan bere palmareseko laugarren garaipena lortzeko.
Wout van Aertek ezin izan dio negarrari eutsi, Pogacar gainditu eta Paris-Roubaix irabazi ostean
Visma taldeko belgikarrak negar egin du, lurrean, helmuga zeharkatu bezain laster.
Van Aertek irabazi du Paris-Roubaix, esprintean Pogacar garaituta
Wout van Aert belgikarrak (Visma) irabazi du Paris-Roubaix lasterketaren 113. edizioa, Tadej Pogacar sprintean menderatuta. “Iparraldeko Infernua” izenarekin ere ezagutzen den probak berriro ihes egin dio esloveniarrari, eta bere palmaresean falta duen "monumentu" bakarra da.
Pogacar eta Vollering gailendu dira Flandriako Tourrean
Tadej Pogacarrek historia egiten jarraitzen du. Hirugarrenez irabazi du Flandriako Tourra, eta laugarren monumentua bereganatu du jarraian. Demi Vollering, berriz, lehen aldiz nagusitu da Flandrian.
Hau da Pogacar eta Evenepoelen deskalifikazioa eragiteko zorian egon den unea Flandriako Tourrean
Hainbat txirrindularik trenbide pasagune batean aurrera egitea erabaki dute, hesiak jaisten hasi arren, eta araudiak zigortu egiten du hori.
Ion Izagirre, garaile Miguel Indurain Sari Nagusian
Ion Izagirrek hirugarrenez irabazi du Miguel Indurain Sari Nagusia, profesional gisa lehiatuko duen azken denboraldian. Ormaiztegiko txirrindularia bakarka helmugaratu da, bukaerarako bi kilometroren faltan eraso erabakigarria jota.
Izagirre: “Badirudi ongi datorkidan lasterketa dela"
Ion Izagirre (Cofidis) pozik azaldu da Miguel Indurain Sari Nagusia hirugarrenez irabazi ondoren. Ia hiru urte zeramatzan garaipenik gabe, eta etxean irabaztea beti dela berezia azpimarratu du, erretiroa hertuko duen urtean.