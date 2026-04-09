2026ko O Gran Camiño lasterketako etapetako ibilbideak eta profilak
Proba apirilaren 14tik 18ra bitartean jokatuko dute, eta EITBk zuzenean emango du, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en.
2026ko O Gran Camiño lasterketa apirilaren 14an hasiko da, asteartez, eta hilaren 18an amaitu, larunbatez. EITBk, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en bidez, zuzenean emango ditu proban izango diren bost etapak; lehenengo lau jardunaldietan, emanaldia 15:15ean hasiko da, eta larunbatean, alegia, azken etapan, 15:00etan.
Hauek dira 2026ko O Gran Camiñoko bost etapak:
1. etapa, apirilaren 14an (asteartea da): Torre de Hercules (A Coruña)-Torre de Hercules (A Coruña), 15 kilometro, banakako erlojupekoa
2. etapa, apirilaren 15ean (asteazkena da): Vilalba-Barreiros, 148,6 kilometro
3. etapa, apirilaren 16an (osteguna da): Carballo-Padron, 169 kilometro
4. etapa, apirilaren 17an (ostirala da): Xinzo de Limia-Alto de Cabeza de Meda, 145,7 kilometro
5. etapa, apirilaren 18an (larunbata da): As Neves-Monte Trega, 154,7 kilometro
