APIRILAREN 14TIK 18RA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko O Gran Camiño lasterketako etapetako ibilbideak eta profilak

Proba apirilaren 14tik 18ra bitartean jokatuko dute, eta EITBk zuzenean emango du, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en.

O Gran Camiño apirilaren 14an hasiko da, eta 18an amaitu.

author image

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko O Gran Camiño lasterketa apirilaren 14an hasiko da, asteartez, eta hilaren 18an amaitu, larunbatez. EITBk, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en bidez, zuzenean emango ditu proban izango diren bost etapak; lehenengo lau jardunaldietan, emanaldia 15:15ean hasiko da, eta larunbatean, alegia, azken etapan, 15:00etan.

Hauek dira 2026ko O Gran Camiñoko bost etapak:

1. etapa, apirilaren 14an (asteartea da): Torre de Hercules (A Coruña)-Torre de Hercules (A Coruña), 15 kilometro, banakako erlojupekoa

2. etapa, apirilaren 15ean (asteazkena da): Vilalba-Barreiros, 148,6 kilometro

3. etapa, apirilaren 16an (osteguna da): Carballo-Padron, 169 kilometro

4. etapa, apirilaren 17an (ostirala da): Xinzo de Limia-Alto de Cabeza de Meda, 145,7 kilometro

5. etapa, apirilaren 18an (larunbata da): As Neves-Monte Trega, 154,7 kilometro

Publizitatea
X
Publizitatea
X