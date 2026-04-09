Recorridos y perfiles de las etapas de O Gran Camiño de 2026

La carrera O Gran Camiño de 2026 va a comenzar el 14 de abril, martes, y va a concluir el día 18, sábado. EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1, va a emitir en directo las cinco etapas de que consta la carrera; en las cuatro primeras jornadas, la emisión va a comenzar a las 15:15 horas, en tanto que el sábado, en el último día de competición, lo hará a las 15:00 horas.

Estas son las cinco etapas de O Gran Camiño de 2026:

Etapa 1, 14 de abril, martes: Torre de Hércules (A Coruña)-Torre de Hércules (A Coruña), 15 kilómetros, contrarreloj individual