Del 14 al 18 de abril
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Recorridos y perfiles de las etapas de O Gran Camiño de 2026

La carrera, que se disputa del 14 al 18 de abril, va a ser emitida en directo por EITB, en kirolakeitb.eus y en ETB1.
Etapa 5
O Gran Camiño se disputa del 4 al 18 de abril. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: 2026ko O Gran Camiño lasterketako etapetako ibilbideak eta profilak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La carrera O Gran Camiño de 2026 va a comenzar el 14 de abril, martes, y va a concluir el día 18, sábado. EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1, va a emitir en directo las cinco etapas de que consta la carrera; en las cuatro primeras jornadas, la emisión va a comenzar a las 15:15 horas, en tanto que el sábado, en el último día de competición, lo hará a las 15:00 horas.

Estas son las cinco etapas de O Gran Camiño de 2026:

Etapa 1, 14 de abril, martes: Torre de Hércules (A Coruña)-Torre de Hércules (A Coruña), 15 kilómetros, contrarreloj individual

 

Etapa 2, 15 de abril, miércoles: Vilalba-Barreiros, 148,6 kilómetros

Etapa 3, 16 de abril, jueves: Carballo-Padrón, 169 kilómetros

Etapa 4, 17 de abril, viernes: Xinzo de Limia-Alto de Cabeza de Meda, 145,7 kilómetros

Etapa 5, 18 de abril, sábado: As Neves-Monte Trega, 154,7 kilómetros

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