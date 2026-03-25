El líder Godon hace doblete en la Volta tras la caída de Evenepoel en cabeza a pocos metros de meta
El ciclista Dorian Godon (INEOS Grenadiers) ha ganado este miércoles la tercera etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Mont-roig del Camp y Vila-seca sobre 159,4 kilómetros, para firmar su doblete de etapas y reforzar su liderato en la general en una etapa que ha tenido un final inesperado cuando Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que iba en cabeza y tirando del danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), se ha ido al suelo en la entrada de una rotonda a 500 metros de meta.
Sorpresa total en una etapa loca que para nada ha entrado en los guiones previstos. Porque nadie iba a pensar que, tras una primera parte montañosa en la que se ha formado una fuga, pero no hubo ataques de los 'gallos', en la segunda parte que estaba pensada para un esprint sucediera todo lo que ha sucedido.
El belga, campeón del mundo contrarreloj, que había protagonizado el gran movimiento táctico del día, ha perdido el control de la bicicleta cuando afrontaba el último tramo urbano con el pelotón ya prácticamente encima, pero con margen suficiente para luchar con Vingegaard por la victoria de etapa, con todos los números a su favor para ganarla tras una estrategia personal.
Evenepoel, tras caerse quizás por un cambio brusco de dirección al tomar la rotonda, ha quedado en el centro de la calzada junto a su bicicleta y ha obligado al grupo perseguidor a esquivarlo en plena lucha por la etapa, mientras Vingegaard ha logrado salvar la caída, pero se ha quedado sin margen ni fuerza para rematar la aventura en solitario.
En medio de ese caos final ha aparecido el líder Godon, bien colocado en el pelotón, para lanzar su esprint y conquistar su segunda victoria en tres días en esta Volta, después del triunfo logrado el lunes en Sant Feliu de Guíxols, de forma autoritaria.
El francés ha cruzado la meta en Vila-seca para consolidar además su liderato en la general tras una jornada que ha terminado siendo mucho más agitada de lo que parecía durante buena parte del recorrido.
La etapa también ha dejado un momento delicado con una caída que provocó el abandono de Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG).
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