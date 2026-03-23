El francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ha ganado la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 172,2 kilómetros con inicio y final en el Sant Feliu de Guíxols, tras superar en el último suspiro al belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgroge).

Godon se ha convertido en el primer líder de la ronda catalana tras una jornada en la que los favoritos en la lucha por la clasificación general, entre los que, además de Evenepoel, destacan el danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) y el portugués Joao Almeida (UAE), entre otros, han cruzado la meta con el grupo principal.

La jornada inaugural de la 105ª edición de la ronda catalana ha se decidido en la larga recta final en subida hacia la meta de Sant Feliu de Guíxols, cada vez más exigente en sus últimos metros.

Allí ha arrancado primero el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), que ha probado fortuna en la rampa definitiva, aunque su ataque se le ha hecho demasiado largo y al final la etapa se ha decidido en un mano a mano entre Godon y Evenepoel, en un final que ha necesitado tirar de la tecnología porque pareció, en un primer instante, que el último golpe de pedal de Evenepoel le daba la victoria.

Pero no, porque a su rueda se ha mantenido bien colocado para lanzar su esprint un Dorian Godon que ha sabido aprovechar la referencia del belga para superarle por la derecha en los últimos metros y cruzar la línea de meta prácticamente en paralelo, con apenas medio tubular de ventaja tras la revisión de la 'photo finish'.

Es el decimoséptimo triunfo del francés, de 29 años, en su carrera profesional y la segunda con los colores del INEOS Grenadiers, tras ganar la penúltima etapa de la París-Niza el pasado 14 de marzo.