Primavera Ontur Sari Nagusia

Axel van der Tuukek denboraldiko lehen garaipena eman dio Euskaltel-Euskadiri, eta Iker Mintegik bigarren egin du

Eguneko ihesaldian sartu ostean, bi txirrindulariak eskutik helduta helmugaratu dira, garaipena ospatzeko.

Axel van der Tuuk e Iker Mintegi del Euskaltel Euskadi

Van der Tuuk eta Mintegi, helmugara sartzen. Argazkia: Sprint Cycling

EITB

Axel van der Tuuk herbeheretarrak denboraldiko lehen garaipena lortu du Euskaltel-Euskadirentzat, Primavera Ontur Sari Nagusia irabazita. UCI 1.2 mailako probak 167,8 kilometroko ibilbidea izan du.

Van der Tuuk eta Iker Mintegi eskutik helduta helmugaratu dira, lehenengo eta bigarren postuan sailkatu baitira. Gabriel Baptista portugaldarra (Technosylva Rower Bembibre) izan da hirugarrena, 46 segundora.

Euskaltel-Euskadiko bi txirrindulariak eguneko ihesaldian sartu dira, beste 18 lagunekin batera, lasterketako 30. kilometroan. Zenbait ihesaldi saiakera izan ostean, biak bakarrik geratu dira lasterketaren buruan, helmugara iristeko 25 kilometro falta zirenean.

"Garaipen hau oso garrantzitsua da. Taldea irabaztera atera da hasieratik, eta erakustaldi ikaragarria eman du. Emaitza honek konfiantza handia ematen digu, eta tokia badugula erakusten digu guri eta gugan sinesten duten guztiei, txirrindulariengandik hasita", adierazi du Jorge Azanza Euskaltel-Euskadiko kirol arduradunak garaipena lortu eta gero.

