Axel van der Tuuk da la primera victoria de la temporada al Euskaltel-Euskadi con Iker Mintegi en segundo puesto

El neerlandés Axel van der Tuuk ha logrado la primera vitoria de la temporada para el Euskaltel-Euskadi al imponerse en el Gran Premio Primavera Ontur-Diputación de Albacete, carrera de categoría UCI 1.2 disputada sobre un recorrido de 167,8 kilómetros.

Van der Tuuk ha cruzado la línea de meta de la mano de su compañero de equipo Iker Mintegi firmando así un doblete de la escuadra naranja en la prueba manchega. En tercera posición ha completado el podio, a 46 segundos, el portugués Gabriel Baptista (Technosylva Rower Bembibre).

Los dos corredores del Euskaltel-Euskadi se han filtrado en la fuga del día formada por 20 unidades en el kilómetro 30 y después de varios ataques ambos se han quedado solos a 25 de meta, donde ha cruzado primero el neerlandés y a su lado el navarro ambos con los brazos en alto.

"Esta victoria es muy importante. El equipo ha salido a ganar desde el primer metro y ha ofrecido una exhibición impresionante. Este resultado nos da muchísima confianza y demuestra a todos los que creen en nosotros, empezando por los corredores, que tenemos nuestro sitio", destacaba tras el triunfo Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi.