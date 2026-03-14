Paris-Niza
Paris-Nizako 7. etapak 47 km bakarrik izango ditu eguraldi txarragatik

Gaurko irteera eguerdirako aurreikusita zegoen, baina antolatzaileek ibilbidea murriztea erabaki dute bigarren egunez jarraian. Txirrindulariak taldeen autobusetara itzuli dira, eta 13:45ean abiatuko dira, Isolako helmugatik 47 kilometrora.

FOTODELDÍA - MONTARGIS (Francia), 09/03/2026.- El ciclista alemán Max Kanter (C) del equipo XDS reacciona mientras cruza la línea de meta para ganar la segunda etapa de la Paris-Niza, sobre 187 km desde Epone a Montargis, Francia. EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Txirrindulariak 6. etapan. Argazkia: EFE
EITB

Paris-Nizako 7. etapa, Niza eta Auron artean programatuta zegoena, laburtu  egin dute, Pirinio Atlantikoetako eskualdea astintzen ari den ur eta elur denboralearen ondorioz. Hori dela eta, larunbat honetako etapa Pont Louis Nucera eta Isola artean jokatuko da, eta 47 kilometroko ibilbidea izango du.

Txirrindulariak taldeko autobusetara itzuli dira, eta 13:45ean abiatuko dira Isolako helmugatik 47 kilometrora.

Hirugarren urtez jarraian, Paris-Nizako etapa nagusia moldatu behar izan dute. Ostiralean ere, etapa laburtzea erabaki zuten, eta Aurongo mendatean helmuga kanpoan utzi zuten, eguraldi txarragatik.

Paris-Niza Txirrindularitza UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Publizitatea
Publizitatea
