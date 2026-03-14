La séptima etapa del París-Niza solo tendrá 47 km debido al mal tiempo

La séptima etapa de la París Niza que en principio estaba programada entre Niza y Auron, con final en alto tras un recorrido de 138,7 km, ha sufrido el segundo recorte debido al temporal de agua y nieve que azota la región de los Pirineos Atlánticos, por lo que la jornada de hoy tendrá lugar entre Pont Louis Nucera y la localidad de Isola, con solo 47 km.

La salida de hoy estaba prevista para mediodía, pero la organización decidió recortar el recorrido por segundo día consecutivo. Los ciclistas han regresado a los respectivos autobuses de equipo y partirán a 47 kilómetros de la meta de Isola a las 13:45.

Por tercer año consecutivo la etapa reina de la París Niza se ha visto afectada. El pasado viernes se decidió acortar la séptima etapa y prescindir de la llegada en el alto de Auron debido a las malas condiciones meteorológicas.