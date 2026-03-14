París-Niza
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La séptima etapa del París-Niza solo tendrá 47 km debido al mal tiempo

La salida de hoy estaba prevista para mediodía, pero la organización decidió recortar el recorrido por segundo día consecutivo. Los ciclistas han regresado a los respectivos autobuses de equipo y partirán a 47 kilómetros de la meta de Isola a las 13:45.
FOTODELDÍA - MONTARGIS (Francia), 09/03/2026.- El ciclista alemán Max Kanter (C) del equipo XDS reacciona mientras cruza la línea de meta para ganar la segunda etapa de la Paris-Niza, sobre 187 km desde Epone a Montargis, Francia. EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Ciclistas en la 6ª etapa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Paris-Nizako zazpigarren etapak 47 km bakarrik izango ditu eguraldi txarragatik
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EITB

Última actualización

La séptima etapa de la París Niza que en principio estaba programada entre Niza y Auron, con final en alto tras un recorrido de 138,7 km, ha sufrido el segundo recorte debido al temporal de agua y nieve que azota la región de los Pirineos Atlánticos, por lo que la jornada de hoy tendrá lugar entre Pont Louis Nucera y la localidad de Isola, con solo 47 km.

La salida de hoy estaba prevista para mediodía, pero la organización decidió recortar el recorrido por segundo día consecutivo. Los ciclistas han regresado a los respectivos autobuses de equipo y partirán a 47 kilómetros de la meta de Isola a las 13:45.

Por tercer año consecutivo la etapa reina de la París Niza se ha visto afectada. El pasado viernes se decidió acortar la séptima etapa y prescindir de la llegada en el alto de Auron debido a las malas condiciones meteorológicas.

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