Tirreno-Adriatiko: 5. etapa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Valgrenek irabazi du etapa, eta Del Toro lider jarri da berriro

Isaac del Torok (UAE) liderraren elastikoa berreskuratu du Michael Valgren danimarkarra (EF-Education) nagusitu den etapan.

Mombaroccio (Italy), 13/03/2026.- Danish rider Michael Valgren of the EF Education - EasyPost team wins the fifth stage of the Tirreno-Adriatico, a 186 km route from Marotta-Mondolfo to Mombaroccio, Italy, 13 March 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/ROBERTO BETTINI

Michael Valgren lehen postuan helmugaratu da

author image

EITB

Azken eguneratzea

Isaac del Toro UAE taldeko mexikarrak Tirreno-Adriatiko lasterketako liderraren maglia azzurra berreskuratu du ostiral honetan, Bi Itsasoen arteko lasterketaren bosgarren etapan, Michael Valgren EF-Education taldeko danimarkarra nagusitu den egunean.

Valgrenek orain arteko etapa zailena irabazi du, Julian Alaphilippe (Tudor) frantziarraren erasoari aurre egin eta gero, 11 segundoko aldearekin lidergoa berreskuratu duen Del Tororen eta podiuma osatu duen Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike) estatubatuarraren aurretik helmugaratuta.

Valgrenek bere legea ezarri du Marota-Mondolgo eta Mombaroccio artean igoera eta jaitsieraz betetako 184 kilometroko ibilbide gogorrean.

Etapa nagusia bihar jokatuko dute. Txirrindulariek 188 kilometroko ibilbidea egin beharko dute San Severino Marche eta Camerino artean.

Results powered by FirstCycling.com

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X