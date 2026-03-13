Valgren gana la etapa y Del Toro recupera el liderato

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) ha recuperado este viernes la 'Maglia Azzurra' de líder de la Tirreno Adriatico al finalizar segundo en la quinta etapa de la 'Carrera de los dos mares', conquistada por el danés Michael Valgren (EF-Education) tras un gran ataque en los kilómetros finales que le ha permitido alzar los brazos en solitario.

Valgren ha celebrado una victoria de poderío, en la etapa más compleja hasta la fecha, dejando por el camino el envite del francés Julian Alaphilippe (Tudor), desfondado en el final pese a su intención de completar la fuga con éxito, y superando con 11 segundos a un Del Toro que ha recuperado el liderato y al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), quienes han completado el podio.

En la primera de las dos etapas clave de la carrera, ha sido Valgren el que ha impuesto su ley con una exhibición de físico tras una jornada sin tregua, sin apenas respiro, con constantes ascensos y descensos entre Marota-Mondolgo y Mombaroccio, de 184 kilómetros.

La sexta etapa, de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino, la considerada 'reina', decidirá prácticamente la 'Carrera de los dos mares' con una jornada muy exigente en la que la subida al Sassotetto y los 3 últimos kilómetros, con pendientes de hasta el 18%, marcarán la diferencia para hacerse con el 'Tridente'.