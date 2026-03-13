Paris-Niza: 6. etapa
Tejadak irabazi du Paris-Nizako seigarren etapa, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio

Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras eta Arthur Kluckers txirrindulariek osatutako taldeak egindako ihesaldia helmugarako bost kilometro falta zirela harrapatu du tropelak, eta Tejada aurreratu da azken metroetan.

Harold Tejada izan da helmugara iristen lehena. Argazkia: @XDSAstanaTeam

EITB

Azken eguneratzea

Harold Tejada Astana Kazakhstan Team taldeko kolonbiarrak irabazi du Paris-Nizako seigarren etapa, etapa amaitzeko bost kilometro baino gutxiago falta zirenean erasoa jo eta helmugan tropelari sei segundoko aldea aterata.

Barbentane eta Apt artean 179,3 kilometroko ibilbidean korritutako etapan, Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras eta Arthur Kluckers txirrindulariek osatu dute eguneko ihesaldia egin duen taldea. Etapa amaitzeko bost kilometro falta zirenean neutralizatu dituzte, eta Tejada izan da Apteko helmugara iristen lehena.  

Jonas Vingegaard Visma-Lease a Bike taldeko danimarkarrak lidergoari eutsi dio, eta bigarrena, Daniel Felipe Martinez kolonbiarra, hiru minutu baino gehiagora du sailkapen nagusian.

Paris-Niza UCI World Tour Txirrindularitza Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
