Harold Tejada gana la sexta etapa de París-Niza y Vingegaard sigue líder

El colombiano Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) se ha impuesto en la sexta etapa de la París-Niza tras lanzar un ataque a menos de cinco kilómetros de meta y resistir hasta la llegada en Apt con seis segundos de ventaja sobre el pelotón. Es la segunda victoria profesional del ciclista colombiano y la primera en el WorldTour.

La etapa, de 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt, ha estado marcada por una fuga formada por Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras y Arthur Kluckers, neutralizada a menos de cinco kilómetros para el final.

En la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) mantiene el liderato con más de tres minutos de ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez.

La séptima etapa, considerada la etapa reina, partirá de Niza y terminará en alto en Auron, aunque la llegada podría verse afectada por el riesgo de nieve.