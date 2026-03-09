Primera etapa
Ganna impone su ley y vuelve a reinar en la crono más rápida de la Tirreno Adriático

El italiano es el rey indiscutible del recorrido de 11,5 km con salida y llegada en Lido Di Camaiore, ya que es el ganador de cuatro contrarreloj (2022, 2023, 2025 y 2026) inaugurales entre los mares Tirreno y Adriático.
El italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), ganador de la crono de la Tirreno Adriático. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Filippo Ganna izan da berriro nagusi Tirreno Adriatico lasterketaren erlojupekoan
AGENCIAS | EITB

Última actualización

El italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) ha impuesto su ley este lunes en la primera etapa de la Tirreno Adriático, una crono ya clásica que ha ganado en cuatro ocasiones y que ha convertido en la más rápida de la historia con una media de 56,86 km/h para inaugurar la 'Carrera de los dos mares', con el debut este año del esloveno Primoz Roglic, a la caza de su tercer 'Tridente'.

Rey indiscutible del recorrido de 11,5 km con salida y llegada en Lido Di Camaiore. Ganador de cuatro contrarreloj (2022, 2023, 2025 y 2026) inaugurales entre los mares Tirreno y Adriático que dan nombre a la competición y de una quinta, en la octava etapa, en el año 2020.

Ha marcado un tiempo de 12:08, 22 segundos más veloz que Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), para firmar el doblete del equipo. El podio lo ha completado Maximilian Walscheid (Lidl-trek), a 26 segundos del veloz ciclista italiano, especialista en esta modalidad.

Primoz Roglic (BORA), que ha inaugurado su temporada, ha finalizado séptimo a 31 segundos, con la esperanza de levantar a final de semana el 'Tridente' por tercera vez en su carrera. El mexicano Isaac del Toro ha sido décimo a 36 segundos del líder.

El sudafricano Alan Hatherly (Jayco), finalmente sexto, ha sido el que más tiempo ha estado en la silla caliente, con una marca de 12:38 que muchos consideraron más que suficiente para un podio. De hecho, Del Toro, pese a haber mejorado el primer sector respecto al sudafricano en seis segundos, ha acabado por detrás con 12:44.

No ha sido hasta los últimos corredores cuando Walscheid, Arensman y Ganna, especialmente este último, han vapuleado los tiempos anteriores.

