2026eko Paris-Niza, zuzenean, EITBn, igandetik aurrera

Course au Soleil (Eguzkiaren Lasterketa) Acheresetik, lasterketa lehen aldiz hartuko duen hiritik, abiatuko da eta astebete geroago iritsiko da Nizara. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en eta kirolakeitb.eusen 15:30etik aurrera.

Matteo-Jorgenson-ganador-paris-niza-2025
Matteo Jorgenson, Paris-Nizako azken bi edizioen irabazlea. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

'La Course au Soleil' lasterketaren 84. edizioa, Paris-Niza 2026, martxoaren 8an, igandea, abiatuko da Acheresetik, eta astebete geroago helduko da Nizara. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en eta kirolakeitb.eusen 15:30etik aurrera.

Jonas Vingegaard  Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari daniarra irteeran izango da. Denboraldi honetako debuta egingo du txirrinduzaleak, izan ere, Malagan erorikoa izan zuen, eta ondoren gaixotu egin zen.

Frantziako udal hauteskundeak direla eta, Ingelesen Pasealekuak zazpigarren etaparen irteera hartuko du martxoaren 14an, larunbata, eta irabazlea, Matteo Jorgensonen ondorengoa (irabazlea 2024an eta 2025ean), hurrengo egunean koroatuko dute Riviera estadioan.

World Tour 18 taldeez eta sailkapen onena duten hiru ProTeams taldeez gain (Cofidis, Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team eta Tudor Pro Cycling Team), antolatzaileek TotalEnergies gonbidatu dute.

Ia urtero,  tropela Promenade des Anglaisen biltzen da, baina 2026an, udal hauteskundeak direla eta, Paris-Niza lasterketaren 84. edizioak agertoki berri bat izango du Eguzkiaren Lasterketaren irabazlea koroatzeko: hitzordua Riviera estadioan izango da martxoaren 15ean, igandea.

Lehen etapak lehiarako aukera emango du jada, Carrieres-sous-Poissy eta Cote de Chanteloup-les-Vignes inguruan, Polymultiplieeko igoera enblematikoarekin.

Hurrengo egunetik aurrera, tropelak Gâtinaiseko lautadak zeharkatuko ditu, haize-babesa bilatzeko leku aproposa. Esprinterrak Epone eta Montargis artean (2. etapa) distira egiteko irrikan egongo dira, sailkapen nagusirako hautagaiak protagonista bilakatu aurretik.

Frantziako Tourreko irteera buruan dutela, Cosne-Cours-sur-Loire eta Pouilly-sur-Loire arteko taldekako erlojupekoa (3. etapa) entsegua izango da txirrindularientzat.

Ondoren, txirrindulariak 2021eko Frantziako Tourragatik ezaguna den Morvango errepideetara joango dira. Oraingoan, Uchoneko igoera ez da bakarrik ibilbidean sartuko, etapako irabazlea eta, ziur aski, lasterketako lider berria erabakiko dituen helmuga izango baita.

84. edizio honen bigarren erdia igoeraz beteta dago. 5. etapak, asteko luzeenak, ere desnibel positiborik handiena du, txirrindulariak Colombier-le-Vieuxera bidean nekatzeko diseinatua.

Hurrengo egunean, lasterketa zirraragarria espero da Apten (6. etapa), azken bost kilometroetan igoera batekin.

Asteburuan tropela Ingelesen Pasealekura itzuliko da 7. etapa hasteko, Auronerantz, non Michael Storerrek ikuskizun aparta eskaini zuen 2025eko udaberrian.

Amaitzeko, 8. eta azken etapa Nizan hasi eta bukatuko da.

