2026eko Paris-Niza, zuzenean, EITBn, igandetik aurrera
'La Course au Soleil' lasterketaren 84. edizioa, Paris-Niza 2026, martxoaren 8an, igandea, abiatuko da Acheresetik, eta astebete geroago helduko da Nizara. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en eta kirolakeitb.eusen 15:30etik aurrera.
Jonas Vingegaard Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari daniarra irteeran izango da. Denboraldi honetako debuta egingo du txirrinduzaleak, izan ere, Malagan erorikoa izan zuen, eta ondoren gaixotu egin zen.
Frantziako udal hauteskundeak direla eta, Ingelesen Pasealekuak zazpigarren etaparen irteera hartuko du martxoaren 14an, larunbata, eta irabazlea, Matteo Jorgensonen ondorengoa (irabazlea 2024an eta 2025ean), hurrengo egunean koroatuko dute Riviera estadioan.
World Tour 18 taldeez eta sailkapen onena duten hiru ProTeams taldeez gain (Cofidis, Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team eta Tudor Pro Cycling Team), antolatzaileek TotalEnergies gonbidatu dute.
Ia urtero, tropela Promenade des Anglaisen biltzen da, baina 2026an, udal hauteskundeak direla eta, Paris-Niza lasterketaren 84. edizioak agertoki berri bat izango du Eguzkiaren Lasterketaren irabazlea koroatzeko: hitzordua Riviera estadioan izango da martxoaren 15ean, igandea.
Lehen etapak lehiarako aukera emango du jada, Carrieres-sous-Poissy eta Cote de Chanteloup-les-Vignes inguruan, Polymultiplieeko igoera enblematikoarekin.
Hurrengo egunetik aurrera, tropelak Gâtinaiseko lautadak zeharkatuko ditu, haize-babesa bilatzeko leku aproposa. Esprinterrak Epone eta Montargis artean (2. etapa) distira egiteko irrikan egongo dira, sailkapen nagusirako hautagaiak protagonista bilakatu aurretik.
Frantziako Tourreko irteera buruan dutela, Cosne-Cours-sur-Loire eta Pouilly-sur-Loire arteko taldekako erlojupekoa (3. etapa) entsegua izango da txirrindularientzat.
Ondoren, txirrindulariak 2021eko Frantziako Tourragatik ezaguna den Morvango errepideetara joango dira. Oraingoan, Uchoneko igoera ez da bakarrik ibilbidean sartuko, etapako irabazlea eta, ziur aski, lasterketako lider berria erabakiko dituen helmuga izango baita.
84. edizio honen bigarren erdia igoeraz beteta dago. 5. etapak, asteko luzeenak, ere desnibel positiborik handiena du, txirrindulariak Colombier-le-Vieuxera bidean nekatzeko diseinatua.
Hurrengo egunean, lasterketa zirraragarria espero da Apten (6. etapa), azken bost kilometroetan igoera batekin.
Asteburuan tropela Ingelesen Pasealekura itzuliko da 7. etapa hasteko, Auronerantz, non Michael Storerrek ikuskizun aparta eskaini zuen 2025eko udaberrian.
Amaitzeko, 8. eta azken etapa Nizan hasi eta bukatuko da.
Ivan Cobok bere palmaresa estreinatu du Dodekanesoko Sari Nagusian
Bere lehen garaipen profesionala da, baita denboraldiko estreinakoa ere Kern Pharma taldearentzat.
Laboral Kutxa-Euskadik hiru klasiko jokatuko ditu Belgikan, larunbatetik astelehenera bitartean
Euskal taldeak Naia Amondarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, Arianna Fidanza, Sara Fiorin eta Marjolein Van't Geloof txirrindulariak izango ditu lasterketetan. Probak dira Omloop Get Nieuswsblad, larunbatean, Omloop van het Hageland, igandean, eta Le Samyn Ladies, astelehenean.
Jonas Vingegaardek Paris-Niza lasterketan eginen du 2026ko debuta, osasuneko gorabeheren ondoren sasoiz dagoela
Lasterketa kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez zuzenean emanen da, eta martxoaren 8tik 15era lehiatuko da.
Isaac Del Torok irabazi du Arabiar Emirerri Batuetako Tourra
Txirrindulari mexikarrak larunbatean lortutako lidergoa mantendu du denboraldiko lehen garaipena lortzeko. Bestalde, Ivan Romeok irabazi du Andaluziako Itzulia, eta Juan Ayusok, Algarveko Itzulia.
Garaipena eta lidergoa Del Tororentzat UAE Tourreko seigarren etapan
Andaluziako Itzuliko 4. etapa ere korritu da, Tom Crabbe belgikarrak garaitu duena, eta Algarveko Itzuliko 4. etapa, berriz, Magnierrek irabazi du, eta Ayusok jarraitzen du lider.
Jonathan Milan nagusitu da berriro, eta Tiberik lider jarraitzen du UAE Tourreko bosgarren etaparen ostean
Laugarren etapa irabazi eta hurrengo egunean, Milanek besoak altxatu ditu berriro. Bestalde, Milan Fretin belgikarrak eskuratu du Andaluziako Itzuliko hirugarren etapa, eta Filippo Ganna nagusitu da erlojuaren kontrakoan Algarveko Itzuliko hirugarren etapan.
Jonathan Milan nagusitu da UAE Tourreko 4. etapan, eta Tiberik maillot gorriari eutsi dio
Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugatik 200 metrora behera bota du, eta txirrindulari italiarrak bere potentzia izugarria inposatu du.
Tiberik Jebel Mobrah mendatean garaipena lortu du, eta lidergoa kendu dio Evenepoeli
Italiarra indartsuena izan da faboritoen artean, bakarrik helmugaratu baita World Tour lasterketa batean bere lehen garaipen erdietsiz. Gainera, maillot gorria jantzi du. Del Toro bigarren izan da; Evenepoelek, aldiz, denbora asko galdu du.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma 2026ko Andaluziako Itzulian egonen dira asteazken honetatik aurrera
Lasterketaren 72. ekitaldia hurrengo igandean amaituko da, hilaren 22an, bost etapa jokatu ostean. Hiru euskal taldeez gain, antolatzaileek iragarri dute Jon Barrenetxea (Movistar) eta Alex Aranburu eta Jon Izagirre (Cofidis) txirrindulariek parte hartuko dutela.