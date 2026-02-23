Jonas Vingegaardek Paris-Niza lasterketan eginen du 2026ko debuta, eroriko batetik eta gaixotasun batetik berreskuratu ondoren
Lasterketa kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez zuzenean emanen da, eta martxoaren 8tik 15era lehiatuko da.
Jonas Vingegaard, Visma-Lease taldeko txirrindulari daniarrak, 2026ko Paris-Nizan korrituko du, Frantzian, martxoaren 8tik 15era, honek denboraldi honetako debuta suposatuko du txirrindulariarentzat, izan ere, Malagan erorketa bat jasan zuen, eta ondoren gaixotu egin zen.
“Jonas Vingegaardek irteera hartuko du martxoan, Paris-Niza lasterketan. Erorketa eta gaixotasun baten ondorioz UAEko parte hartzea bertan bera utzi behar izan ondoren, Frantziako Tourraren irabazle bikoitzak azkar aldatu zuen bere ikuspuntua”, baieztatu du bere taldeak astelehen honetan.
Txirrindulari daniarra, 2022 eta 2023ko Frantziako Tourraren eta 2025ko Espainiako Itzuliaren irabazleak, bere palmaresean Italiako Itzulia gehitzearen erronkarekin aurre egiten dio denboraldi honi, horrela, hiru itzuli handiak irabaziz: “Paris-Nizaren irteeran egoteaz emozionatuta nago. Lasterketa prestigiotsua da, historia aunitzekin. Talde moduan, defendatzeko titulu bat daukagu hemen. Erorketa eta gaixotasunaren ondoren, berreskuratzeko beharrezko denbora hartu nuen. Orain, lehiatzeko prest nagoela sentitzen dut, eta gogotsu itxaroten nago, entrenamenduzko negu luze baten ondoren”, baieztatu du Vingegaardek, herbereetako taldeak sare sozialetan argitaratutako jakinarazpenetan.
Zure interesekoa izan daiteke
Isaac Del Torok irabazi du Arabiar Emirerri Batuetako Tourra
Txirrindulari mexikarrak larunbatean lortutako lidergoa mantendu du denboraldiko lehen garaipena lortzeko. Bestalde, Ivan Romeok irabazi du Andaluziako Itzulia, eta Juan Ayusok, Algarveko Itzulia.
Garaipena eta lidergoa Del Tororentzat UAE Tourreko seigarren etapan
Andaluziako Itzuliko 4. etapa ere korritu da, Tom Crabbe belgikarrak garaitu duena, eta Algarveko Itzuliko 4. etapa, berriz, Magnierrek irabazi du, eta Ayusok jarraitzen du lider.
Jonathan Milan nagusitu da berriro, eta Tiberik lider jarraitzen du UAE Tourreko bosgarren etaparen ostean
Laugarren etapa irabazi eta hurrengo egunean, Milanek besoak altxatu ditu berriro. Bestalde, Milan Fretin belgikarrak eskuratu du Andaluziako Itzuliko hirugarren etapa, eta Filippo Ganna nagusitu da erlojuaren kontrakoan Algarveko Itzuliko hirugarren etapan.
Jonathan Milan nagusitu da UAE Tourreko 4. etapan, eta Tiberik maillot gorriari eutsi dio
Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugatik 200 metrora behera bota du, eta txirrindulari italiarrak bere potentzia izugarria inposatu du.
Tiberik Jebel Mobrah mendatean garaipena lortu du, eta lidergoa kendu dio Evenepoeli
Italiarra indartsuena izan da faboritoen artean, bakarrik helmugaratu baita World Tour lasterketa batean bere lehen garaipen erdietsiz. Gainera, maillot gorria jantzi du. Del Toro bigarren izan da; Evenepoelek, aldiz, denbora asko galdu du.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma 2026ko Andaluziako Itzulian egonen dira asteazken honetatik aurrera
Lasterketaren 72. ekitaldia hurrengo igandean amaituko da, hilaren 22an, bost etapa jokatu ostean. Hiru euskal taldeez gain, antolatzaileek iragarri dute Jon Barrenetxea (Movistar) eta Alex Aranburu eta Jon Izagirre (Cofidis) txirrindulariek parte hartuko dutela.
Evenepoel nagusi izan da erlojupekoan, UAE Tourreko liderra da, eta Del Toro sailkapenean urrundu du
Ez da ezustekorako tarterik egon, eta Evenepoelek ziztuan egin du gizon azkarrentzako ibilbidean. Erlojupeko munduko txapeldun hirukoitza eta txapeldun olinpikoa ezin hobeto egokitu da ibilbide horretara.
Tim Wellens, jaun eta jabe olibondo artean
Flandiarrak, bere bosgarren parte-hartzean, Urrezko Oliba irabazi du Paraiso Interior klasikoan, Jaenen (Andaluzia). Bere ihesaldiak alferrikakoa egin ditu atzetik zetozen aurkarien saiakerak, tartean faboritoetako batena, Tom Pidcockena, bigarren sailkatu da eta.
Van Gilsen eroriko izugarria, Jaengo klasikoaren helmugako zuzengunean
Red Bull Bora taldeko txirrindulari belgikarrak erorikoa izan du helmugatik 50 metro eskasera. Jan Christen UAEko suitzarra lasterketatik kanporatu dute bere maniobragatik.