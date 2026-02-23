Paris-Niza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jonas Vingegaardek Paris-Niza lasterketan eginen du 2026ko debuta, eroriko batetik eta gaixotasun batetik berreskuratu ondoren

Lasterketa kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez zuzenean emanen da, eta martxoaren 8tik 15era lehiatuko da.

Jonas Vingegaard (Visma)
Jonas Vingegaard Espainiako Itzulian; Argazkia: Europa Press
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard, Visma-Lease taldeko txirrindulari daniarrak, 2026ko Paris-Nizan korrituko du, Frantzian, martxoaren 8tik 15era, honek denboraldi honetako debuta suposatuko du txirrindulariarentzat, izan ere, Malagan erorketa bat jasan zuen, eta ondoren gaixotu egin zen.

Jonas Vingegaardek irteera hartuko du martxoan, Paris-Niza lasterketan. Erorketa eta gaixotasun baten ondorioz UAEko parte hartzea bertan bera utzi behar izan ondoren, Frantziako Tourraren irabazle bikoitzak azkar aldatu zuen bere ikuspuntua”, baieztatu du bere taldeak astelehen honetan.

Txirrindulari daniarra, 2022 eta 2023ko Frantziako Tourraren eta 2025ko Espainiako Itzuliaren irabazleak, bere palmaresean Italiako Itzulia gehitzearen erronkarekin aurre egiten dio denboraldi honi, horrela, hiru itzuli handiak irabaziz: “Paris-Nizaren irteeran egoteaz emozionatuta nago. Lasterketa prestigiotsua da, historia aunitzekin. Talde moduan, defendatzeko titulu bat daukagu hemen. Erorketa eta gaixotasunaren ondoren, berreskuratzeko beharrezko denbora hartu nuen. Orain, lehiatzeko prest nagoela sentitzen dut, eta gogotsu itxaroten nago, entrenamenduzko negu luze baten ondoren”, baieztatu du Vingegaardek, herbereetako taldeak sare sozialetan argitaratutako jakinarazpenetan.

UCI World Tour Paris-Niza Jonas Vingegaard Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X