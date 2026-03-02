La 84ª edición de ‘la Course au Soleil’ (la Carrera al Sol), París-Niza 2026, partirá el domingo 8 de marzo desde Achères, ciudad que acogerá la carrera por primera vez, y llegará a Niza una semana después. La carrera podrá seguirse en directo en ETB1 y kirolakeitb.eus a partir de las 15:30 horas.

El ciclista danés del equipo Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard correrá la ronda francesa, en lo que va a suponer su debut esta temporada, tras verse obligado a posponer su inicio competitivo por una caída sufrida en Málaga durante un entrenamiento y por una enfermedad sufrida posteriormente.

Debido a las elecciones municipales en Francia, el Paseo de los Ingleses acogerá la salida de la séptima etapa el sábado 14 de marzo, y el ganador, sucesor de Matteo Jorgenson (ganador en 2024 y 2025), será coronado al día siguiente en el estadio Riviera.

Además de los 18 equipos WorldTour y los tres ProTeams mejor clasificados (Cofidis, Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team y Tudor Pro Cycling Team), los organizadores han invitado a TotalEnergies.

Casi todos los años, la Promenade des Anglais es el lugar donde el pelotón se reúne, pero en 2026, debido a las elecciones municipales, la 84.ª edición de la París-Niza tendrá un nuevo escenario para coronar al ganador de la Carrera al Sol: la cita será en el estadio Riviera el domingo 15 de marzo.

La primera etapa ya promete enfrentamientos, con un final en circuito alrededor de Carrières-sous-Poissy por la Côte de Chanteloup-les-Vignes, un ascenso emblemático de la Polymultipliée.