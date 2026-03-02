84 edición
EITB ofrece la París-Niza 2026, en directo, desde este domingo, 8 de marzo

La Course au Soleil (la Carrera al Sol) partirá desde Achères, ciudad que acogerá la carrera por primera vez, y llegará a Niza una semana después. La carrera podrá seguirse en directo en ETB1 y kirolakeitb.eus a partir de las 15:30 horas.
Matteo-Jorgenson-ganador-paris-niza-2025
Matteo Jorgenson, ganador de las dos últimas ediciones de la París-Niza. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Paris-Nizako profilak 2026, Course au Soleil lasterketaren 84. edizioa (Eguzki-lasterketa)
author image

EITB

Última actualización

La 84ª edición de ‘la Course au Soleil’ (la Carrera al Sol), París-Niza 2026, partirá el domingo 8 de marzo desde Achères, ciudad que acogerá la carrera por primera vez, y llegará a Niza una semana después. La carrera podrá seguirse en directo en ETB1 y kirolakeitb.eus a partir de las 15:30 horas.

El ciclista danés del equipo Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard correrá la ronda francesa, en lo que va a suponer su debut esta temporada, tras verse obligado a posponer su inicio competitivo por una caída sufrida en Málaga durante un entrenamiento y por una enfermedad sufrida posteriormente.

Debido a las elecciones municipales en Francia, el Paseo de los Ingleses acogerá la salida de la séptima etapa el sábado 14 de marzo, y el ganador, sucesor de Matteo Jorgenson (ganador en 2024 y 2025), será coronado al día siguiente en el estadio Riviera.

Además de los 18 equipos WorldTour y los tres ProTeams mejor clasificados (Cofidis, Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team y Tudor Pro Cycling Team), los organizadores han invitado a TotalEnergies.

Casi todos los años, la Promenade des Anglais es el lugar donde el pelotón se reúne, pero en 2026, debido a las elecciones municipales, la 84.ª edición de la París-Niza tendrá un nuevo escenario para coronar al ganador de la Carrera al Sol: la cita será en el estadio Riviera el domingo 15 de marzo.

La primera etapa ya promete enfrentamientos, con un final en circuito alrededor de Carrières-sous-Poissy por la Côte de Chanteloup-les-Vignes, un ascenso emblemático de la Polymultipliée.

A partir del día siguiente, el pelotón cruzará las llanuras del Gâtinais, una zona propicia para los abanicos. Los velocistas estarán deseando brillar entre Épône y Montargis (2ª etapa) antes de dar paso a los aspirantes a la clasificación general.

Con la Gran Salida del Tour de Francia en Barcelona en mente, la contrarreloj por equipos entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire (3ª etapa) será un ensayo a gran escala.

Los ciclistas se dirigirán entonces hacia las carreteras del Morvan, famoso por el Tour de Francia 2021. Esta vez, la subida a Uchon no solo se incluirá, sino que determinará al ganador de la etapa y posiblemente al nuevo líder de la carrera.

La segunda mitad de esta 84ª París-Niza está repleta de ascensiones. La 5ª etapa, la más larga de la semana, también presenta el mayor desnivel positivo, diseñada para desgastar a los ciclistas camino a Colombier-le-Vieux.

Al día siguiente, se espera una emocionante carrera en Apt (6ª etapa), con una última ascensióna afrontar en los últimos cinco kilómetros.

El fin de semana el pelotón regresará al Paseo de los Ingleses para el inicio de la 7ª etapa, rumbo a la estación de Auron, donde Michael Storer realizó una actuación excepcional en la primavera de 2025.

La octava y última etapa comenzará y finalizará en Niza.

Jonas Vingegaard debutará en 2026 en la París-Niza, tras recuperarse de una caída y una enfermedad
