Kosner Baskoniak Belgraden, Partizanen aurka, itxiko du 2025-2026 Euroligako bere parte-hartzea

Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan du Euroligara eraman beste txapelketetan egiten ari den denboraldi bikaina; talde gasteiztarrak aldi bakarrean garaipena lortu duen kantxa batean, 2002an, irabaztea bilatuko du.

Trent Forrest Baskoniako jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | KIROLAK EITB

Kosner Baskoniak bere Euroliga zailena itxiko du, ostegun honetan Belgradeko Partizaneri eginen dio bisitan, partida 20:30etan hasiko da.

Txapelketaren hasiera eta aurpegi edo gurutzeko hainbat amaierak kondenatu dute talde gasteiztarra, ezin izan dute play-offarengatik lehiatu, txapelketaren aurreko 24 urteetan lortu  duten bezala. Paolo Galbiatiren taldeak partida garrantzitsua dauka Endesa Ligan hurrengo larunbatean, Joventut taldearen aurka, beraien aldi ona mantentzen saiatuko dira Baskoniaren jokabide antzekoa izan duen talde baten aurka.

Kosner Baskoniak jokalariak berreskuratu ditu partida honetarako, Kobi Simmons eta Rodions Kurucs Endesa Ligan berragertu ziren ondoren. Markus Howard eta Markquis Nowellek ere  parte hartu ahalko dute, Tadas Sedekerskis eta Khalifa Diop berriz lesioen ondorioz baja izaten jarraituko dute, eta baita Jesse Edwards inskribatuta ez egoetagatik.

Joan Peñarroya Baskoniako entrenatzaile ohia da Partizanen entrenatzailea, Zaljko Obradovicek postua utzi zuenetik, eta taldearen bidea zuzentzea lortu du, bere taldeak Vanja Marinkovic galdu du lesio baten ondorioz eta berriki Tony Jekiri jokalaria fitxatu du, Gasteizko zaleendako ezaguna dena jada.

Baskoniak garaipen bakarra lortu du Partizanen aurka bisitari moduan; duela 24 urte gertatu zen, 2002an, Pionirren.

