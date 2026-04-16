Ivan Romeo bakarrik helmugaratu da O Gran Camiñoko hirugarren etapan
Valladolideko txirrindulari gazteak indar erakustaldia eman du, eta bakarrik helmugaratu da. Alessandro Pinnarello (NSN Cycling Team) eta Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) 15 segundora iritsi dira, bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
Romeok erakustaldia eman eta etapa irabazi du Padronen, eta Pinarello da lider berria
Movistar taldeko txirrindulariak irabazi du O Gran Camiñoko hirugarren etapa, Carballo eta Padron artean. 22 urteko txirrindulari gazteak seigarren garaipena du profesional mailan.
Eibarko Hiria VIII. Sari Nagusia aurkeztu dute
Larunbat honetan 10:00etan abiatuko da, eta nazioarteko 11 talde izango dira irteeran. Txirrindulariek 108 kilometro inguruko ibilbide gogorra egin beharko dute: hirugarren mailako bi mendate, bigarren mailako bat eta helmugarako sei kilometroren faltan, Izua.
2026ko Flèche Wallonne klasikoaren ibilbidea eta profila
Klasikoaren 90. edizioa datorren asteazkenean jokatuko da. Lasterketa zuzenean emango du ETB1ek, 15:15etik aurrera. Aurten, Herstalen hasiko da lehen aldiz, Liejatik oso gertu. Pogacar izan zen iazko irabazlea Huyko harresian.
Carlos Canalen lehen garaipenaren azken sprinta, O Gran Camiñoko bigarren etapan
Carlos Canal (Movistar) galiziarrak irabazi du O Gran Camiñoko bigarren etapa, bere lehen garaipen profesionala. Wenzel (Kern Pharma) izan da bigarren eta Fagúndez (Burgos) hirugarren. Rafael Reis (Anicolor) portugaldarrak bereganatu du sailkapen nagusiko lidergoa.
Canalek garaipena lortu du etxean, eta Reisek lidergoa kendu dio Johanseni
Xinzo Limiako txirrindulariak bere taldearen, Movistarren, lan bikaina aprobetxatu du profesional mailako lehen garaipena lortzeko. Zortzi txirrindulariko ihesaldia etapako protagonista izan da, eta Julius Johansen danimarkarrak pot egin du gaur.
Johansenek irabazi du Herculesen dorrean hasi eta bukatu den erlojupekoa, eta bera da lehen liderra
UAEko txirrindularia izan da erlojuaren kontrako lehiara atera den azkena, baina denborarik onenak egin ditu ibilbidean eta helmugan. Bigarren Rafael Reis portugaldarra sailkatu da, eta hirugarren, Nelson Oliveira, horren herrikidea.
Julius Johanseni O Gran Camiñon garaipena eman dizkioten azken metroak
Julius Johansen (UAE) izan da O Gran Camiño lasterketaren lehen etapako garailea. Rafael Reis (ACR) izan da banakako erlojupekoan bigarren, eta Nelson Oliveirak (MOV) eskuratu du hirugarren postua.
2026ko O Gran Camiño lasterketako etapetako ibilbideak eta profilak
Proba apirilaren 14tik 18ra bitartean jokatuko dute, eta EITBk zuzenean emango du, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en.
Franziska Koch nagusitu da Paris-Roubaixen, Marianne Vosen aurretik
Alemaniarrak suitzarra gainditu du azken metroetan bere palmareseko laugarren garaipena lortzeko.