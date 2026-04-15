2026ko Flèche Wallonne klasikoaren ibilbidea eta profila

Klasikoaren 90. edizioa datorren asteazkenean jokatuko da. Lasterketa zuzenean eskainiko du ETB1ek 15:15etik aurrera. Aurten, Herstalen hasiko da lehen aldiz, Liejatik oso gertu. Pogacar izan zen iazko irabazlea Huyko Harresian.

Flecha-Valona-2026-perfil

2026ko Flèche Wallonne klasikoaren profila. Irudia: EITB

Flèche Wallonne klasikoaren 90. edizioa apirilaren 22an, asteazkenean, jokatuko da. Lasterketa zuzenean eskainiko du ETB1ek 15:15etik aurrera. Tadej Pogacar esloveniarra izan zen iazko irabazlea Huyko Harresian.

Aurten, lehen aldiz, Herstalen hasiko da lasterketa, Liejatik oso gertu. Gizonezkoen tropelak 208,8 kilometroko ibilbidea bete beharko du. Tadej Pogacarren ondorengoa hiru itzuliren ostean koroatuko dute, 16:30 aldera.

Trasenster eta Les Forgeseko igoeretan berotu ondoren, txirrindulariek azkar egingo diote aurre Flèche Wallonneko zirkuitu enblematikoari: 37 kilometro inguru , Ereffe, Cherave eta, batez ere, Huyko Harresiaren maldak biltzen dituztenak.

Hirugarren aldiz, emakumezkoen tropela gizonezkoenaren ondoren irtengo da, 13:40an, Huyko Grand Placetik. Txirrindulariek berehala egingo diote aurre Bohissauko igoerari, Courrière eta Durnal igo baino lehen. Ondoren, Ereffe - Cherave - Huy zirkuituari egingo diote aurre. Txirrindulariek 148,2 kilometroko ibilbidea izango dute.

