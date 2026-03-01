GREZIAN
Ivan Cobok bere palmaresa estreinatu du Dodekanesoko Sari Nagusian

Bere lehen garaipen profesionala da, baita denboraldiko estreinakoa ere Kern Pharma taldearentzat.
Ivan Cobo Kern Pharmako txirrindularia
Ivan Cobo. Argazkia: Kern Pharma
EITB

Azken eguneratzea

Ivan Cobo Kern Pharma taldeko txirrindulari espainiarrak irabazi du Greziako Kremasti eta Salakos artean 151 kilometroko ibilbidean jokatu den Dodekanesoko Sari Nagusia.

Cobok bere sasoiaren berri eman zuen larunbatean, Hego Egeoko Sari Nagusian hirugarren postua lortuta. Oraingoan, Ludovico Maria Mellano italiarra (XDS Astana Development) eta Jelle Johannink herbeheretarra (Unibet Rose Rockets) gainditu ditu esprintean.

Profesional gisa lortu duen lehen garaipena du, baita denboraldiko estreinakoa ere Kern Pharma taldearentzat.

Dena eman behar izan du Cobok garaipena eskuratzeko, azken 2,3 kilometroetan batez beste % 5eko desnibela izan baitute.

Txirrindularitza Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

