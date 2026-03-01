EN GRECIA
Iván Cobo estrena su palmarés en el G.P Región del Dodecaneso

Es su primera victoria profesional y también el estreno en la temporada para el equipo Kern Pharma.
Ivan Cobo Kern Pharmako txirrindularia

Iván Cobo. Foto: Kern Pharma

El ciclista español del Kern Pharma Iván Cobo se ha impuesto en la prueba griega de la Región del Dodecaneso disputada entre Kremasti y Salakos (151 km), victoria que le permite al ciclista asturiano estrenar su palmarés profesional.

Cobo avisó de su estado de forma el pasado sábado con el tercer puesto en la prueba GP Sur del Egeo, y ahora se ha impuesto al esprint ante el italiano Ludovico Maria Mellano (XDS Astana Development) y el neerlandés Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets).

Es su primera victoria profesional y también el estreno en la temporada para el equipo Kern Pharma.

Cobo ha jugado su carta ganadora en un final exigente con 2,3 km al 5 % de desnivel.

