Jonathan Milan nagusitu da berriro, eta Tiberik lider jarraitzen du UAE Tourreko bosgarren etaparen ostean
Laugarren etapa irabazi eta hurrengo egunean, Milanek besoak altxatu ditu berriro. Bestalde, Milan Fretin belgikarrak eskuratu du Andaluziako Itzuliko hirugarren etapa, eta Filippo Ganna nagusitu da erlojuaren kontrakoan Algarveko Itzuliko hirugarren etapan.
Jonathan Milan (Lidl Trek) italiarrak irabazi du UAE Tourreko bosgarren etapa (166 km), Dubai Al Mamzar Parkearen eta Hamdan Bin Mohammed Smart Universityren artean, eta Antonio Tiberi herrikideak (Bahrain Victorious) liderraren jertse gorriari eutsi dio.
Laugarren etapa irabazi eta hurrengo egunean, Milanek besoak altxatu ditu, bigarren garaipena jarraian lortzeko. Helmugarako 300 metro falta zirenean erasoa jo du, eta Erlend Blikra (Uno X-Mobility) eta Matteo Malucelli (XDS-Astana) gainditu ditu. Azken esprint horretan, Matteo Milan, Jonathanen anaia, bihurgune batean erori da, baina ondoren tropelarekin jarraitu ahal izan du helmugaraino.
Milan Fretin belgikarrak irabazi du Loperan (Jaen), eta Romeok lider jarraitzen du Andaluziako Itzuliko sailkapen nagusian
Milan Fretin Cofidis taldeko txirrindulari belgikarrak irabazi du ostiral honetan Andaluziako Itzuliaren 72. edizioko hirugarren etapa, Jaen hiriburuaren eta Lopera herriaren artean jokatu dena. 4 ordu, 11 minutu eta 15 segundo behar izan ditu 180 kilometroko ibilbidea osatzeko.
Ivan Romeo espainiarrak (Movistar) Oturan (Granada) irabazi zuen ostegunean, eta sailkapen nagusiko lider jarraitzen du bi etapa falta direnean.
Filippo Gannak irabazi du Algarveko Itzuliko erlojupekoa
Algarveko Itzuliko 3. etapako erlojupekoak amaiera zirraragarria izan du Vilamouran, eta Filippo Ganna espezialista italiarrak bere indarra erakutsi du berriro. Bestalde, Juan Ayuso espainiarrak lidergoa sendotu du sailkapen nagusian, Paul Seixasi zazpi segundoko aldea aterata.
João Almeida portugaldarrak, berriz, ez du bere egunik onena izan. Bertako idoloak espero baino denbora behar izan du, bere ezaugarrietara ondo egokitzen zen krono bat bukatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Jonathan Milan nagusitu da UAE Tourreko 4. etapan, eta Tiberik maillot gorriari eutsi dio
Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugatik 200 metrora behera bota du, eta txirrindulari italiarrak bere potentzia izugarria inposatu du.
Tiberik Jebel Mobrah mendatean garaipena lortu du, eta lidergoa kendu dio Evenepoeli
Italiarra indartsuena izan da faboritoen artean, bakarrik helmugaratu baita World Tour lasterketa batean bere lehen garaipen erdietsiz. Gainera, maillot gorria jantzi du. Del Toro bigarren izan da; Evenepoelek, aldiz, denbora asko galdu du.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma 2026ko Andaluziako Itzulian egonen dira asteazken honetatik aurrera
Lasterketaren 72. ekitaldia hurrengo igandean amaituko da, hilaren 22an, bost etapa jokatu ostean. Hiru euskal taldeez gain, antolatzaileek iragarri dute Jon Barrenetxea (Movistar) eta Alex Aranburu eta Jon Izagirre (Cofidis) txirrindulariek parte hartuko dutela.
Evenepoel nagusi izan da erlojupekoan, UAE Tourreko liderra da, eta Del Toro sailkapenean urrundu du
Ez da ezustekorako tarterik egon, eta Evenepoelek ziztuan egin du gizon azkarrentzako ibilbidean. Erlojupeko munduko txapeldun hirukoitza eta txapeldun olinpikoa ezin hobeto egokitu da ibilbide horretara.
Tim Wellens, jaun eta jabe olibondo artean
Flandiarrak, bere bosgarren parte-hartzean, Urrezko Oliba irabazi du Paraiso Interior klasikoan, Jaenen (Andaluzia). Bere ihesaldiak alferrikakoa egin ditu atzetik zetozen aurkarien saiakerak, tartean faboritoetako batena, Tom Pidcockena, bigarren sailkatu da eta.
Van Gilsen eroriko izugarria, Jaengo klasikoaren helmugako zuzengunean
Red Bull Bora taldeko txirrindulari belgikarrak erorikoa izan du helmugatik 50 metro eskasera. Jan Christen UAEko suitzarra lasterketatik kanporatu dute bere maniobragatik.
Tim Wellens flandiarrak Jaengo klasikoa irabazi du
UAE taldeko txirrindulariak helmugatik urrun jo du erasoa, hainbat lur-tarte gainditu ditu eta helmugako zuzengunera bakarrik iristeko gai izan da Jaenen lortutako lehen garaipena ospatzeko, bost saiakeraren ostean.
Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa astelehenean, Tom Pidcock faborito nagusi dela
Lasterketaren zati handi bat Ubeda inguruko olibadiak zeharkatzen dituzten bideetan zehar igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidea eginda. Klasikoa EITBn jarraitu ahal izango da, zuzenean, 15:30etatik aurrera.
2026ko Proventzako Tourra, ibilbideak eta taldeak
Lasterketak hiru etapa ditu eta guztia 559,5 kilometro egin beharko ditu tropelak.