Jonathan Milan nagusitu da berriro, eta Tiberik lider jarraitzen du UAE Tourreko bosgarren etaparen ostean

Laugarren etapa irabazi eta hurrengo egunean, Milanek besoak altxatu ditu berriro. Bestalde, Milan Fretin belgikarrak eskuratu du Andaluziako Itzuliko hirugarren etapa, eta Filippo Ganna nagusitu da erlojuaren kontrakoan Algarveko Itzuliko hirugarren etapan.

Jonathan Milan helmugara iritsi da. Argazkia: @uae_tour
EITB

Azken eguneratzea

Jonathan Milan (Lidl Trek) italiarrak irabazi du UAE Tourreko bosgarren etapa (166 km), Dubai Al Mamzar Parkearen eta Hamdan Bin Mohammed Smart Universityren artean, eta Antonio Tiberi herrikideak (Bahrain Victorious) liderraren jertse gorriari eutsi dio.

Laugarren etapa irabazi eta hurrengo egunean, Milanek besoak altxatu ditu, bigarren garaipena jarraian lortzeko. Helmugarako 300 metro falta zirenean erasoa jo du, eta Erlend Blikra (Uno X-Mobility) eta Matteo Malucelli (XDS-Astana) gainditu ditu. Azken esprint horretan, Matteo Milan, Jonathanen anaia, bihurgune batean erori da, baina ondoren tropelarekin jarraitu ahal izan du helmugaraino.

Milan Fretin belgikarrak irabazi du Loperan (Jaen), eta Romeok lider jarraitzen du Andaluziako Itzuliko sailkapen nagusian

Milan Fretin Cofidis taldeko txirrindulari belgikarrak irabazi du ostiral honetan Andaluziako Itzuliaren 72. edizioko hirugarren etapa, Jaen hiriburuaren eta Lopera herriaren artean jokatu dena. 4 ordu, 11 minutu eta 15 segundo behar izan ditu 180 kilometroko ibilbidea osatzeko.

Ivan Romeo espainiarrak (Movistar) Oturan (Granada) irabazi zuen ostegunean, eta sailkapen nagusiko lider jarraitzen du bi etapa falta direnean.

Filippo Gannak irabazi du Algarveko Itzuliko erlojupekoa

Algarveko Itzuliko 3. etapako erlojupekoak amaiera zirraragarria izan du Vilamouran, eta Filippo Ganna espezialista italiarrak bere indarra erakutsi du berriro. Bestalde, Juan Ayuso espainiarrak lidergoa sendotu du sailkapen nagusian, Paul Seixasi zazpi segundoko aldea aterata. 

João Almeida portugaldarrak, berriz, ez du bere egunik onena izan. Bertako idoloak espero baino denbora behar izan du, bere ezaugarrietara ondo egokitzen zen krono bat bukatzeko.

