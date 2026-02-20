Jonathan Milan vuelve a imponerse y Tiberi sigue líder tras la quinta etapa del UAE Tour

El belga Milan Fretin gana en Lopera (Jaén) y Romeo sigue líder de la general de la Vuelta a Andalucía

El ciclista belga Milan Fretin, del grupo deportivo Cofidis, ha conseguido este viernes la victoria en la tercera etapa de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía/Ruta del Sol, que se ha disputado entre Jaén capital y la localidad jiennense de Lopera, con un trazado de 180 kilómetros, con un tiempo de 4h 11:15.

El español Iván Romeo, del Movistar, vencedor el jueves en Otura (Granada), sigue como líder de la clasificación general cuando faltan dos etapas para acabar la competición.