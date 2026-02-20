UAE TOUR
Jonathan Milan vuelve a imponerse y Tiberi sigue líder tras la quinta etapa del UAE Tour

Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan ha vuelto a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Por su parte, el belga Milan Fretin se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y Filippo Ganna ha vuelto a demostrar su poderío contra el crono en la tercera etapa de la Vuelta al Algarve.

Jonathan Milan llega a meta. Foto: @uae_tour
El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se ha vuelto a imponer este viernes al esprint en la quinta etapa del Tour UAE, disputada entre el Parque Dubai Al Mamzar y Hamdan Bin Mohammed Smart University sobre un recorrido de 166 kilómetros por Dubai, tras la que su compatriota Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) mantiene el jersey rojo de líder.

Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan ha vuelto a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Lo ha hecho tras lanzar un ataque a falta de 300 metros para línea de meta y superar con su velocidad a Erlend Blikra (Uno X-Mobility) y Matteo Malucelli (XDS-Astana). En ese esprint final, Matteo Milan, hermano de Jonathan, se ha caído en una curva pero posteriormente pudo continuar con el pelotón hasta la línea de meta.

El belga Milan Fretin gana en Lopera (Jaén) y Romeo sigue líder de la general de la Vuelta a Andalucía

El ciclista belga Milan Fretin, del grupo deportivo Cofidis, ha conseguido este viernes la victoria en la tercera etapa de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía/Ruta del Sol, que se ha disputado entre Jaén capital y la localidad jiennense de Lopera, con un trazado de 180 kilómetros, con un tiempo de 4h 11:15.

El español Iván Romeo, del Movistar, vencedor el jueves en Otura (Granada), sigue como líder de la clasificación general cuando faltan dos etapas para acabar la competición.

Flippo Ganna se impone en la contrarreloj de la Vuelta al Algarve

La contrarreloj de la etapa 3 de la Vuelta al Algarve 2026 ha ofrecido un desenlace vibrante en Vilamoura, donde el especialista italiano Filippo Ganna ha vuelto a demostrar su poderío contra el crono.Por su parte, el español Juan Ayuso ha reforzado su liderato en la general ampliando su ventaja hasta los siete segundos sobre Paul Seixas

Quien no ha tenido su mejor día ha sido el portugués João Almeida. El ídolo local ha cedido más tiempo del esperado en una crono que, sobre el papel, se adaptaba bien a sus características.

