Tour UAE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Evenepoel domina la contrarreloj, es líder y aleja a Del Toro

No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico.
Remco-Evenepoel-Bora
Remco Evenepoel en la Vuelta a la Comunitat Valenciana. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Remco Evenepoel nagusi erlojupekoan, UAE Tourreko liderra da eta Del Toro urrundu du
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha impuesto la ley de todo un triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico para imponerse en la crono de 12,2 km disputada con salida y meta en la isla de Hudayriyat.

No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al campeón.

El ciclista de Aalst, de 26 años, ha marcado el mejor tiempo con 13,06 segundos (56,092 km/h), superando en 6 segundos a Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) y en 12 al francés del Groupama Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United).

El primer líder, y uno de los grandes favoritos, el mexicano Isaac del Toro, ha estado lejos de los mejores y ha terminado en el puesto 27 a 42 segundos de Evenepoel, por lo que se distancia en la general la víspera de la primera etapa de montaña.

"Hubiera preferido ganar unos segundos más, pero es un poco más de lo que esperaba", ha declarado el campeón mundial de contrarreloj. Ha añadido que "en una contrarreloj tan corta, esperaba una ventaja de unos 20 segundos, así que 30 o 40 es bastante. Mejor aún, demuestra que estoy en buena forma". Según el ciclista belga, "este era el circuito perfecto para ir rápido, estoy muy contento de haber ganado, ha sido la contrarreloj perfecta". 

Clasificación de la crono

UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo UAE Tour Remco Evenepoel

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X