Evenepoel domina la contrarreloj, es líder y aleja a Del Toro
El belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha impuesto la ley de todo un triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico para imponerse en la crono de 12,2 km disputada con salida y meta en la isla de Hudayriyat.
No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al campeón.
El ciclista de Aalst, de 26 años, ha marcado el mejor tiempo con 13,06 segundos (56,092 km/h), superando en 6 segundos a Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) y en 12 al francés del Groupama Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United).
El primer líder, y uno de los grandes favoritos, el mexicano Isaac del Toro, ha estado lejos de los mejores y ha terminado en el puesto 27 a 42 segundos de Evenepoel, por lo que se distancia en la general la víspera de la primera etapa de montaña.
"Hubiera preferido ganar unos segundos más, pero es un poco más de lo que esperaba", ha declarado el campeón mundial de contrarreloj. Ha añadido que "en una contrarreloj tan corta, esperaba una ventaja de unos 20 segundos, así que 30 o 40 es bastante. Mejor aún, demuestra que estoy en buena forma". Según el ciclista belga, "este era el circuito perfecto para ir rápido, estoy muy contento de haber ganado, ha sido la contrarreloj perfecta".
