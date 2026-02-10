STERRATO LASTERKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa astelehenean, Tom Pidcock faborito nagusi dela

Lasterketa honen zati handi bat Ubeda inguruko olibadiak zeharkatzen dituzten bideetatik igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidearekin. Klasikoa EITBn, zuzenean, jarraitu ahal izango da 15:30etatik aurrera.

(Foto de ARCHIVO) Tom Pidcock of Q36.5 Pro Cycling Team during the Giro d'Italia 2025, Tour of Italy, Stage 17, San Michele all'Adige -Bormio (155 Km) on 28 May 2025 in Bormio, Italy - Photo Davide Vaninetti / LiveMedia / DPPI Davide Vaninetti / LiveMedia / D / AFP7 / Europa Press 28/5/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Tom Pidcock  (Pinarello Q36.5), 2025eko Italiako Giroan. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Datorren astelehenean, hilak 16, Ubedan hasi eta amaituko den Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa Madrilen aurkeztu dute astearte honetan. Lasterketa EITBn, zuzenean, jarraitzeko aukera izango da 15:30etatik aurrera. World Tourreko talde onenen arteko lehia izango da, eta Tom Pidcock faborito nagusia bezala hartzen dute adituek. Erresuma Batuko txirrindularia BTTko munduko txapelduna da, baita olinpikoa ere.

Lasterketa honen zati handi bat Ubeda inguratzen duten olibadiak zeharkatzen dituzten bideetatik igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidearekin, eta, besteak beste, Tadej Pogacar esloveniarrak irabazi du aurreko edizioetan. Aurten Tourreko irabazlea ez da Ubedako irteeran izango.

PROFILA

Pizgarriak ez dira faltako kirol arloan, Pinarello Q36.5 taldearen buru izango den Pidcockek UAEko Tim Wellensi aurre egin beharko dio. Wellens Jaen Paraiso Klasikoari leialenetakoa den txirrindularia da, edizio guztietako top10ean sailkatu baita: bigarren 2022an, hirugarren 2023an, laugarren 2024an eta hamargarren 2025ean.

Red Bull Borak Giulio Pellizzarirekin eta Jai Hindleyrekin protagonista izan nahi du, baita Movistar ere, oraingoan Ivan Romeo Espainiako txapeldunarekin. Caja Rural, Burgos Burpellet, Kern Pharma eta Euskaltel Euskadi ere lehiatuko dira Ubedan.

IBILBIDEA

Pascual Momparler klasikoaren antolatzaileak ohartarazi du azken euri-jasen ondorioz lasterketaren tarteren bat aldatzeko aukera dagoela, batez ere lurrezko 35 kilometroetan. "Baliteke tarteren bat aldatu behar izatea, lasterketa osorik telebistaz ikusi ahal izateko", azaldu du.

Bestalde, aurten Van der Poel eta Pogacar ekartzeko saiakerak hizpide ditu Momparlerrek, baina bere denboraldiaren plangintzak esloveniarrari Jaenen egotea eragozten dio.

UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza Euskadi Fundazioa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X