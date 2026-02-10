Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa astelehenean, Tom Pidcock faborito nagusi dela
Lasterketa honen zati handi bat Ubeda inguruko olibadiak zeharkatzen dituzten bideetatik igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidearekin. Klasikoa EITBn, zuzenean, jarraitu ahal izango da 15:30etatik aurrera.
Datorren astelehenean, hilak 16, Ubedan hasi eta amaituko den Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa Madrilen aurkeztu dute astearte honetan. Lasterketa EITBn, zuzenean, jarraitzeko aukera izango da 15:30etatik aurrera. World Tourreko talde onenen arteko lehia izango da, eta Tom Pidcock faborito nagusia bezala hartzen dute adituek. Erresuma Batuko txirrindularia BTTko munduko txapelduna da, baita olinpikoa ere.
Lasterketa honen zati handi bat Ubeda inguratzen duten olibadiak zeharkatzen dituzten bideetatik igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidearekin, eta, besteak beste, Tadej Pogacar esloveniarrak irabazi du aurreko edizioetan. Aurten Tourreko irabazlea ez da Ubedako irteeran izango.
PROFILA
Pizgarriak ez dira faltako kirol arloan, Pinarello Q36.5 taldearen buru izango den Pidcockek UAEko Tim Wellensi aurre egin beharko dio. Wellens Jaen Paraiso Klasikoari leialenetakoa den txirrindularia da, edizio guztietako top10ean sailkatu baita: bigarren 2022an, hirugarren 2023an, laugarren 2024an eta hamargarren 2025ean.
Red Bull Borak Giulio Pellizzarirekin eta Jai Hindleyrekin protagonista izan nahi du, baita Movistar ere, oraingoan Ivan Romeo Espainiako txapeldunarekin. Caja Rural, Burgos Burpellet, Kern Pharma eta Euskaltel Euskadi ere lehiatuko dira Ubedan.
IBILBIDEA
Pascual Momparler klasikoaren antolatzaileak ohartarazi du azken euri-jasen ondorioz lasterketaren tarteren bat aldatzeko aukera dagoela, batez ere lurrezko 35 kilometroetan. "Baliteke tarteren bat aldatu behar izatea, lasterketa osorik telebistaz ikusi ahal izateko", azaldu du.
Bestalde, aurten Van der Poel eta Pogacar ekartzeko saiakerak hizpide ditu Momparlerrek, baina bere denboraldiaren plangintzak esloveniarrari Jaenen egotea eragozten dio.
